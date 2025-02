La importancia de llamarse

Comenta Compartir

El nombre nos viene impuesto. Nacemos y nuestra familia tiene uno preparado para nosotros, antes incluso de vernos la cara. Aunque han pasado los tiempos en que solían ponernos los de nuestros abuelos, continúa sin ser nuestra elección sino la de otros. Hace pocos días, ... por cuestiones de trabajo (soy abogada) he asistido a una persona que quería cambiar su nombre por otro con el que sí sentía cómodo y me he preguntado si la legislación española no está anquilosada en ese sentido. Si alguien quiere cambiar el orden de sus apellidos puede hacerlo sin problemas. Si quien quiere modificar su nombre es una persona trans, no va a encontrar obstáculos a la hora de hacerlo. Sin embargo, si yo me llamo Ana Isabel (y así eso es lo que dice el DNI) voy a toparme con piedras a la hora de cambiarlo por aquel con el que me siento cómoda: Anabel. Yo soy Anabel Rodríguez Sánchez. Mi nombre es más que una simple etiqueta; es mi primer lazo con el mundo, la palabra que comenzó a definir mi identidad. Es una marca que me acompaña de por vida.

Como jurista entiendo que nombres y apellidos requieren de estabilidad para poder cumplir con su función identificadora y de seguridad jurídica de cara a terceros. En consecuencia, es imprescindible que a lo largo del tiempo no se produzcan grandes variaciones que provocarían caos. No puedo llamarme hoy Sara, mañana María o dentro de un año Luisa. Dicho esto, deberíamos tener la oportunidad de cambiarlo si siendo adultos sentimos esa necesidad o deseo. Este proceso tiene un fuerte componente psicológico y emocional. La posibilidad de elegir o modificar nuestro nombre nos ofrece una poderosa herramienta de autodefinición. Si refleja nuestra identidad, ¿no tendría sentido que fuéramos nosotros cuando llegamos a la edad adulta quienes tuviéramos la última palabra sobre él? La ley viene exigiendo un uso continuado del nombre propio, pero es complejo probarlo porque no suele haber documentación oficial que advere ese empleo, y el uso suele quedar reducido al ámbito familiar y/o social. Para cambiar nuestro nombre necesitamos evidencias oficiales que, como expongo, no son fáciles de lograr o que un especialista (psiquiatra o psicólogo) apoyen esa necesidad que tenemos de llamarnos de determinada manera y ahí es donde creo que hay que cambiar el sistema, en que se incurra en un rigor excesivo. ¿por qué debe ser un psicólogo quien diga que yo me siento cómoda con mi nombre? ¿no soy una adulta con capacidad para actuar? Nombrarse a una misma es una forma de decir al mundo: esto soy yo, soy dueña de mi identidad. El nombre, como símbolo de pertenencia y de ser, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para afirmarnos como individuos. Buscar el equilibrio entre la seguridad jurídica, la identidad y la libertad individual no puede ser tan complejo. Por cierto, la persona a la que acompañé ya tiene su nombre y me alegro de corazón. ¡Enhorabuena! Dicho esto, creo que va llegando el momento en que yo pase a ser Anabel de forma oficial.

Opinión HOY