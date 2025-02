Todo lo que importa está en las canciones (y los libros)

El sábado tuve la oportunidad de moderar en compañía de mi amigo Fernando Muñoz Monrzú, la primera edición de 'Libros sonoros' una iniciativa de Club ... de Conciertos Badajoz (mi grupo de galos favorito, sobre los que escribiré en algún momento) y Fundación CB. Pero los que de verdad partían la pana eran el periodista y crítico musical, Fernando Navarro, y el músico Oscar Avendaño (que pronto se nos hace extremeño de adopción).

Novela y música de la mano, palabras, canciones, risas, preguntas, anécdotas. Es complicado congregar a un grupo extenso si vas a hablar de libros, pero ese día se hizo la magia porque Fernando y Óscar son hechiceros y a pesar de lo difícil resulta llegar ahora mismo a la calle Montesinos (por favor terminen ya con las obras) había un grupo entusiasta de lectores y adictos a la música dispuestos a participar.

El libro de Fernando Navarro tiene un título con el que cada uno podríamos escribir una novela propia: 'Todo lo que importa está en las canciones'. A lo largo de quince capítulos con título de canción, nos lleva por una narración emocional y vivencial, en el que el amor, el desamor, las ausencias, la libertad y la responsabilidad son una parte esencial de la trama. También nos traslada a Madrid que se convierte en personaje y por supuesto por una serie canciones que forman parte de la vida del protagonista. La música es mi patria, dice en algún momento ese personaje con rasgos vivenciales del autor (pero personaje, no vayamos a confundirnos). Esa devoción por los vinilos, las cintas de casete, las revistas musicales, por lo físico y las ceremonias para acercarnos a los objetos es algo muy familiar para mí como amante de los libros. La emoción que me provocan en una librería, en una biblioteca, abrir las tapas, leer el inicio o el final, sentir la rugosidad del papel, acercar la nariz para olerlos…

Esta novela nos muestra el rock and roll como forma de entender la vida, de comprenderse uno mismo, de sentir, porque es imposible cerrar los oídos a la música, al igual que lo es cerrarlo a las palabras. Es una novela que hará que resuene algo diferente en cada uno de sus lectores.

Si a esto agregamos la música de Óscar Avendaño, podremos comprender por qué pasaron dos horas sin que nos diéramos cuenta. Nos acompañaron Bob Dylan, Tom Petty y Warren Zevon con esa espectacular y emotiva 'Keep me in your heart', y composiciones propias de Avendaño.

Si tú o yo escribiéramos 'Todo lo que importa está en las canciones' sería un libro diferente, pero con una algo común, esos fragmentos musicales que forman parte de nuestra esencia, que nos acompañan en los buenos y malos momentos, que nos recuerdan lugares, personas, situaciones, incluso nos duelen. Mi lista tendría música clásica, pop, algo de rock y seguro que alguna canción de la que me avergüenzo, pero llevo en el corazón.

Aprendí, disfruté, reí y me emocioné. No puedo pedir más. Espero con ganas la segunda edición de 'Libros Sonoros': gracias.