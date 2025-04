La hormiga contrariada

El otro día corría por los márgenes de nuestro amado y maltratado Guadiana, cuando me asaltó un pensamiento: soy una hormiga contrariada. La cabeza se ... me había ido a la fábula de Samaniego sobre la hormiga y la cigarra. Esa, en la que la cigarra pasa un verano cantando, mientras que la hormiga recoge provisiones y en el crudo invierno, cuando aprieta el hambre y la cigarra le pide algo para compartir, la hormiga se niega. En mi opinión, la hormiga estaba resentida porque la otra había pasado un verano cantando sin preocupaciones. Si una era ociosa, la otra era una egoísta en toda regla.

El caso, es que, tal y como iba diciendo, pensé que soy una hormiga contrariada, que a mí lo que me gustaría es no ceñirme a lo que marca el hormiguero, sino ir más allá: cantar, bailar, correr, escribir, leer, tomar esa primera cerveza fresquita con amigos (o un refresco) y sin embargo también soy una hormiga. Lo soy como vosotros, que vivís en el hormiguero, entráis y salís, trabajáis, lleváis sustento a casa, y pagáis impuestos a nuestra hormiga reina (entiéndase administraciones variadas). Y mientras iba trotando, sentí un punto de rebeldía, porque no quiero ser hormiga siempre, ¡no quiero, no! ¿Quiero ser hormiga y cigarra!, y a veces más cigarra que hormiga. ¿Por qué condenamos a la cigarra? ¿Por qué los valores de la hormiga, parecen los deseables? No lo creo, me agito, me alzo y os animo a protestar, a sacar a vuestra cigarra de pasear, a darle una oportunidad.

Es sano disfrutar de no hacer nada productivo, la vida no se compone solo de trabajo, hay mucho más. La holganza de la cigarra y su canto puede hacernos disfrutar y tiene que coexistir con el resto de animales que habitan en nuestro interior.

No solo somos hormigas o cigarras, también somos conejos, leones, lobos, ovejas, tortugas y liebres, somos cabras (locas o no), jaguares, perezosos y panteras. Somos burros y elefantes, somos cantidad de cualidades que apreciamos o destacamos de los animales que nos acompañan en la Tierra. Estoy convencida de que incluso somos ornitorrincos, sí, esos mamíferos que ponen huevos venenosos, con hocico en forma de pato, cola de castor y patas de nutria. Si lo piensas posiblemente seamos el animal al que más nos parecemos, porque heredamos los ojos de nuestro abuelo, la nariz de nuestra madre y los pies con juanetes de aquel tío abuelo al que no llegamos a conocer.

Sin embargo, también somos muy hormigas, así que aprovecho esta tribuna para pedirte que trates con ternura a tu fauna interior: tu hormiga y tu cigarra, se merecen cariño y que las acompañes a ocupar su lugar en el mundo ya sea trabajando o disfrutando. No seas Samaniego y mates a tu cigarra interior, no seas estúpido y dejes morir a la hormiga explotada. De la mano ambas pueden hacerte la vida más fácil. Por cierto, cuando saques a tu ornitorrinco, avísame que estoy deseando conocerlo. Disfruta de la Semana Santa en bestial y amena compañía.