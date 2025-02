Happy Libro's Day

No, no se me ha ido la cabeza, es que llega el 23 de abril y conmemoramos el fallecimiento de dos grandes escritores: Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Y como el spanglish continúa moda, me sumo y creo palabros. Solo para que conste, ... también sé decirlo en castellano: Feliz Día Internacional del Libro.

Leer no admite imperativos, ni obligaciones, leer requiere atención, tiempo e interés. Un libro no es un entretenimiento pasivo, exige a quien abre sus páginas, pero regala mucho más de lo que pide: conocimiento, emoción, diversión, ánimo… Hay un libro para cada momento y muchos libros para cada persona.

El lector se hace y se trasforma. Cuando era niña (allá por la prehistoria) mi padre era consciente de que una de las mejores formas de hacer que una cría de dos o tres años se acercase a la lectura era a través de los tebeos (entonces los libros infantiles no eran tan estupendos como ahora), así que tengo que agradecerle que llenara la casa de Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, El guerrero del antifaz… más tarde llegaría Esther y su mundo pero eso no tiene que ver con él, fue vicio mío. Desde los cómics resultó más sencillo saltar a otras lecturas: los poemas de Gloria Fuertes, de Federico García Lorca, y de ahí a otros libros que contenían textos adaptados (reducían las novelas y le introducían viñetas cada pocas paginas). Así leímos 'Alicia en el país de las maravillas', 'La vuelta al mundo en 80 días' etc, me horroriza pensarlo ahora, pero era así.

Por mi vida han pasado libros muy vendidos, novela negra, de detectives, fantasía, ensayos, poemarios… poco a poco fui depurando mis gustos y ahora leo otras cosas. Fui afortunada el día en que tropecé con un libro que titulado 'Como una novela' (del escritor francés Daniel Pennac) que me reveló algo que intuía: el lector tiene derechos. Sí, tienes derechos y puedes dejar un libro cuando te aburra, saltarte páginas, frases, puedes releer, mirar el final directamente o hacer lo que te plazca. Tenemos derecho a disfrutar porque, como he dicho antes, leer no admite imperativos, es como el amor. No puedes obligar a nadie a leer como tampoco puedes obligarlo a querer. Me repito, lo sé, pero a veces hay que machacar ciertas ideas para que calen.

Cada lector transita por su camino, escoge libros, se equivoca y acierta. Leer es un acto íntimo, pero tras (o incluso durante) la lectura, puede dar lugar a un acto social en el que compartamos, reflexionemos e incluso lleguemos a lugares que el autor no se planteó en su día. Lector, abalánzate sobre ese libro y si no puedes comprarlo, acude a la biblioteca o pídelo prestado a alguien y disfruta. Tienes una capacidad singular de la que carecen otros espectadores. No eres un receptáculo vacío, sino que cuando lees, das nueva vida, recreas lo que alguien imaginó y escribió sin pensar siquiera en ti, y, al tiempo, deseando que estuvieras ahí, en ese instante.

Feliz Día del Libro.