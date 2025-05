Sin fecha en el calendario

Se nos terminó 2023, lo agotamos, lo metimos en una caja y lo guardamos en un armario. En realidad no es así, pero nos gusta ... imaginarnos que hay cantidad vivencias, especialmente las malas, que van a quedar tras un muro imaginario: el del nuevo año. Los últimos días hemos hecho balance de lo bueno y malo (como decía Mecano) y nos lanzamos hacia el año nuevo con los brazos abiertos, todo está por escribir, todo por hacer… pero no es así. En realidad la vida continúa como la dejamos el día 31 de diciembre a las 23:59, ni más ni menos, pero nos gusta imaginar otra cosa. Cabalgamos entre la realidad y la imaginación y en muchos casos lo que imaginamos lo convertimos real.

Con las doce campanadas comienza este 2024, hemos brindado, realizado rituales, nos pusimos ropa interior roja o metimos algo de oro en vino espumoso extremeño, buscando un sueño, buscando una nueva vida, mantener la que tenemos… cada uno lo suyo. De nuevo sumergiéndolos en la ilusión y la imaginación, antes de tomar una bocanada de realidad.

Y ahora la buena noticia, ese libro en blanco existe y todos lo tenemos y no comienza el 1 de enero de 2024. Ese libro lo tienes nuevo cada día, ahí enfrente y lo puedes escribir y puedes actuar con el tiempo que tengas de la forma que más te satisfaga. No sé cuantas páginas le quedan al mío, ni al de nadie, pero sé que puedo escribirlo a diario y sé que puedo (puedes) reiniciar la cuenta cada día. No tengo el método mágico para hacerlo, pero sí la intención de hacerte ver que nada depende de una fecha concreta, que estas construcciones anuales, mensuales, diarias, son una herramienta más para ayudarnos a clasificar y a vivir de una forma medio ordenada. Cuantas veces te ha sucedido que eres tan feliz que no sabes ni en qué día vives.

Tienes la capacidad de reiniciar todos los días tu vida, si te equivocaste puedes corregir el error, y si no fuera posible, siempre te queda pedir perdón. Tienes la posibilidad a diario de comportarte como crees que debes hacerlo, de buscar tu felicidad, de continuar imaginando y viviendo. No dependes de un calendario, el tiempo pasa por todos nosotros, eso sí, pero no dependes de un calendario.

Así que abraza cada día como lo que es, algo nuevo por descubrir, no digo que se vaya a obrar ningún milagro, pero trata de ver lo que sucede como oportunidades en lugar de cargas y tal vez todo se haga más llevadero. Cada día es nuevo, siempre el primero y al tiempo el último. Aprovecha el tiempo, date placer y cariño, porque quien se lo da, tiene más posibilidades de hacer felices a los que lo rodean.

Céntrate en lo que te ilusiona, me dijo una amiga, y me parece una opción válida, porque sé que lo que me ilusiona trae bastantes espinas consigo y son esas ganas las que me ayudarán a lidiar con ellas. Ese va a ser mi mantra esta parte del camino. Felices 366 días pendientes de reinicio.