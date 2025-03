Esclavitud en el siglo XXI

El día 2 de diciembre fue el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Da vergüenza que sea necesario poner ciertos días en el ... calendario en color muy rojo, porque el ser humano continúa dañando a sus congéneres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esclavitud? Porque a algunos les puede parecer cosa del pasado y no lo es. La esclavitud moderna (que tampoco es que difiera mucho de la antigua) hace referencia a situaciones de explotación de las que una persona no puede escapar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder.

Encontraremos dentro de la esclavitud trabajos y matrimonios forzosos. Por supuesto los más afectados y vulnerables son mujeres y niños. Esta es una situación que se da en casi todos los países del mundo y traspasa líneas sociales, religiosas… Afecta en la actualidad a 50 millones de personas. Según la OIT, más de la mitad de los trabajos y una cuarta parte de matrimonios forzados se encuentran en países de renta media-alta o alta. No es necesario mirar muy lejos, puede que lo tengamos al lado de casa.

Sí, es posible que estés sacudiendo la cabeza, sin dar crédito a lo que estás leyendo, pero ocurre y repercute en nosotros. La mayor parte del trabajo forzoso se da en el sector privado. No tienes porqué pensar en la explotación sexual, aunque está ahí, piensa también en las personas que trabajan en condiciones de servidumbre en hogares, construcción, en la industria textil. Y no nos damos cuenta cuando vamos a comprar esa ropa que tan barata nos resulta en centros comerciales, no vemos más allá del precio y este, en realidad, es mucho más caro que el dinero que nos cuesta una camiseta o unos pantalones que están de moda durante seis meses. Por otro lado, no podemos culpar siempre al ciudadano porque, no es sólo nuestra responsabilidad, sino la de los gobiernos de los diferentes Estados. Me molesta cuando los poderosos derivan la carga hacia el ciudadano haciéndolo responsable de situaciones que no puede solucionar de ninguna forma. No, no se trata de eso, ni mucho menos. Puede que una parte nos competa y tengamos que mirar un poco más qué, cómo y a quién compramos y premiar a quienes hagan contrataciones justas, pero los grandes cambios, sólo pueden llevarlos a cabo las autoridades. Los ciudadanos podemos y debemos exigir a quienes gobiernan que adopten medidas que reduzcan ese número de personas esclavizadas, pero hay muchos elementos que no están al alcance de nuestras manos.

Luchar contra la esclavitud en un mundo en el que parece que el neoliberalismo campa a sus anchas, sin que ninguna otra ideología lo pare, es complicado. Es fundamental que partamos de una serie de valores comunes a todos los seres humanos, que nos permitan tratarnos con ética, con dignidad. No hay un ser humano que merezca ser esclavo de otro. 50 millones de esclavos son demasiados. La abolición no debería ser una utopía, sino una realidad.