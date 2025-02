El error de Tolstoi

Comenta Compartir

Me ha dado por pensar que Tolstoi erraba cuando escribió en el inicio de 'Anna Karenina', eso de que «las familias felices son iguales, las ... infelices lo son cada una a su manera» y es que creo que no existen las familias felices, igual que no existen las personas felices. En realidad, se trata de un concepto tan absoluto como irreal. Las familias y sus miembros son felices e infelices a ratos, si no fuera así no tendríamos la posibilidad de conocer y diferenciar lo que es felicidad de lo que no.

Tampoco es que seamos infelices con mayúsculas y en negrita, solo que pasamos momentos mejores y peores. Hay días en los que nos vamos a comer el mundo y otros en los que nos devora por los pies. No sabemos lo que se esconde tras las puertas de nuestros vecinos, por mucho que nos parezcan ideales, si acaso que tienen un perro muy ruidoso o que discuten de vez en cuando, poco más. Evidentemente, para que un individuo o una familia sean felices (siquiera a ratos) tienen que darse ciertos condicionamientos básicos, que lo faciliten: salud, un trabajo que permita mantenerse con dignidad bajo un techo cómodo, con ingresos sostenidos a lo largo del tiempo, unas relaciones emocionales y sentimentales cálidas… lo que, al menos, esta escritora, en su ignorancia, entiende que es básico. No hay felicidad donde no hay unos mínimos vitales que permitan existir con dignidad. Ojo, no digo que el dinero dé la felicidad, sino que es necesario que tengamos unas bases cubiertas para poder tender a serlo. Vivimos la felicidad a ratos, en momentos que no deben faltar cada día. Es esa fugacidad de la risa, del agradecimiento, de la comprensión que nos conforma como familias diversas. No es solo que nuestra tribu sea diferente de la del piso de enfrente, sino que dentro de la nuestra, vamos evolucionando con el tiempo: nuestras alegrías, angustias, sufrimientos, divertimentos y estados de alerta también varían. Ninguno somos idénticos a como éramos hace diez años, ¡qué diez, si ni siquiera me parezco a quien era el año pasado! Y si cada uno ha cambiado, como no va a hacerlo el grupo, y eso no significa que seamos menos felices que antes, por mucho que la melancolía se empeñe en tintar el pasado de color rosa, sino que podemos ser felices de otra manera. La felicidad personal o familiar es un estado de gracia no permanente, un huerto individual con tendencia a lo colectivo que toca cultivar a diario. Tratando de no mirar a los lados porque resulta engañoso y dañino. La familia perfectamente feliz no existe, ni aquí ni en las redes sociales. Los que existimos somos todos y cada uno de nosotros, con nuestros defectos y virtudes y un cerebro que es una maravilla de la plasticidad y capacidad de adaptación, como lo fue Lev Tolstoi, que aprendió a montar en bici con sesenta y siete años, ¿ves? La felicidad es una búsqueda y un trabajo constante y de eso, el ruso sabía.

