Entre dos caminos

No siempre es fácil elegir, al contrario, en muchas ocasiones es complicado. El sábado por la mañana salí a correr por las Crispitas (al lado del río Guadiana) y cuando regresaba encontré un camino que se bifurcaba. No me había dado cuenta de que esa ... división existía hasta entonces, porque creo que nunca había llegado tan lejos. Me sentí como Sam Sagaz en 'El Señor de los Anillos', justo cuando proclama que si da un paso más será lo más lejos que ha llegado en La Comarca (o algo así, que soy mala para las citas). Dejando de lado las novelas épicas de fantasía, en ese momento no sabía que camino escoger. Ambos eran similares: tierra, piedras, vegetación. ¿Por dónde debía regresar? Nada parecía diferenciarlos, pero elegí. Tomé el de la derecha creyendo que era por el que había venido, pero luego me pregunté por qué había dejado el otro de lado. ¿Qué sucedería si hubiera elegido el de la izquierda?, ¿me habría perdido?, creo que no, ¿habría llegado a punto sin salida?, tal vez, pero también era posible que volvieran a confundirse poco más adelante.

¿Qué nos hace elegir en un momento de nuestra vida transitar por un lugar u otro? ¿Son las emociones, nuestra parte racional, o tal vez esa zona del cerebro que busca protegernos a toda costa? Dejé al lado el sendero izquierdo, pero no lo perdí de vista y comparaba mi situación con la de una Anabel imaginaria que corría por él. ¿Habría caído?, ¿iría más deprisa, a peor ritmo?, ¿vería algo sorprendente? Hay muchos caminos en nuestras vidas, muchos momentos en los que tendremos que elegir, vías que hemos de transitar y que en determinado momento cambiamos aunque a los demás les parezca absurdo, ridículo o peligroso. La elección no va a asegurar el resultado, incluso puede que te sorprendas mirando o recordando con melancolía el sendero que abandonaste y cuestionando tu decisión, pero es tuya, no de otros. Recuerda que como decía Machado se hace camino al andar (¡pobre poeta, cuantas veces lo habremos traído a colación!) y aunque te veas tentado de volver sobre tus pasos, desecha la idea porque es imposible, como mucho, podrás intentar regresar de nuevo al camino que hollaste por algún atajo, pero incluso atrochar puede convertirse en una nueva vía. Cada sendero es individual, aunque no solitario, puede que tengamos compañía de la que disfrutar. Alabada sea cuando es buena, cordial y cálida. Alabados sean los compañeros de vida, alabada sea también la temporal, la que te hace reflexionar y reír. Sin embargo, no pierdas de vista que los pasos que das son propios, las caídas y los tropezones también y aunque los demás digan que lo sienten por ti, están aliviados de no ser los que caen o tropiezan. Escojas el sendero que escojas, hazlo tuyo, disfrútalo, sufre lo justo y si de nuevo volvieras a sentir la necesidad de cambiar de escenario, hazlo, que esta vida es breve y única.

