No hay un día normal

La semana pasada, antes de toda la tragedia provocada por la DANA, le pregunté a un amigo qué tal estaba y me respondió: «Pues ya sabes, aquí no hay día que sea normal», y me pareció una de estas frases para enmarcar. No hay un ... día que sea normal. Y si entonces no lo era, desde hace una semana han pasado a ser una sucesión de tragedias extremas. Estamos perplejos, indignados, asustados, tristes, sin llegar a comprender como ha podido suceder esto. Mientras escribo, las cifra de fallecidos asciende a 217 y 1.900 personas podrían estar desaparecidas. Un escalofrío me recorre la espalda. A esas pérdidas humanas añadiremos pronto las económicas y las cantidades que serán necesarias para la reconstrucción. También encontramos números cargados de esperanza como los miles de voluntarios que han acudido a ayudar, unas 15.000 personas, aunque estoy convencida de que esta cifra también irá en aumento.

Todos hablamos y expresamos nuestro desconsuelo, el apoyo, la solidaridad. Lo hacemos ahora, pero esto va a ser una carrera de fondo, que dejará de ser fotogénica en algún momento y perderemos el foco de la urgencia que hoy nos mueve. Y, al igual que ahora es necesario arremangarse, limpiar, ordenar, recoger escombros, consolar, apuntalar muros, retirar vehículos… mañana cuando deje de ser noticia y un nuevo golpe de actualidad retire las cámaras y nuestros ojos, ahora pendientes de estos compatriotas que sufren, tendremos que dar el callo. Que sí, que ahora es imprescindible y las cosas se han hecho mal, pero va a ser necesario un largo periodo para reponer, lo que sea posible, en su lugar. El trabajo va a ser arduo y duradero. Vivimos en una época de memoria frágil, dispersa, de entretenimientos fugaces, en la que difícilmente nos concentramos en algo más allá de unos minutos y la tarea que van a necesitar nuestros conciudadanos requiere un cambio de actitud por nuestra parte. Es necesario no olvidar y estar en el detalle. Tendremos que analizar concienzudamente las responsabilidades y solicitar que las autoridades las asuman, tanto política como judicialmente, si fuera el caso. Es imprescindible, para el sistema democrático que los políticos asuman en voz alta lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho mal. Pero además quedará la vía judicial abierta y espero que la Justicia lo sea con mayúsculas y que no nos encontremos, una vez más, con procesos que se dilatan en el tiempo, hasta que se nos borran de la memoria. Hay que equilibrar las garantías judiciales de los eventuales imputados con una justicia rápida. Espero que no se depuren responsabilidades dentro de diez años cuando nuestra memoria colectiva haya perdido de vista lo que hoy nos horroriza. Os recuerdo, a modo de ejemplo, que la instrucción del caso del descarrilamiento del tren Alvia duró ocho años. Es importante evitar dilaciones indebidas. Como dice mi amigo aquí no hay un día que sea normal, pero yo me conformo con que los días que nos quedan no sean catastróficos.

