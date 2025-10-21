HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
NADA DOS VECES

Detalles que sostienen la vida

Anabel Rodríguez

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Es curioso cómo el tiempo se encarga de desdibujar los detalles. Pasan los años y no recuerdas los nervios, ni las pequeñas frustraciones, ni esa ... tensión que te mordía el estómago. Sólo queda una impresión general: si fue un buen momento o uno malo. Como si el recuerdo, con su pereza selectiva, decidiera borrar lo accesorio para quedarse con la emoción que resume todo. Y, sin embargo, los detalles sostienen la memoria. Construyen, ladrillo a ladrillo, lo que somos. Se van integrando sin ruido, se filtran en la rutina, en los gestos, en los vínculos, formando un edificio más o menos sólido. Yo no sé de arquitectura, pero estoy segura de que cualquiera que se dedique a construir podría hablarnos de la importancia del detalle. De cómo una junta mal puesta puede hacer temblar una pared, o cómo un milímetro de más cambia el equilibrio de un arco.

