El deseo: ese incendio que nos habita

Cuando era pequeña quería tener el pelo liso, liso de anuncio, pero a la vista está que fue imposible. Confieso que mi relación con mis ... rizos no fue buena hasta pasados los quince años. Sin embargo, mis amigas de melena tabla se quejaban de lo aburrido que era tener el pelo liso. Fue entonces (más o menos) cuando comencé a sospechar que el deseo nace justo ahí: en lo que no tenemos. O en lo que creemos que nos falta. Como un reflejo retorcido, el deseo no señala lo que queremos realmente, sino lo que no está a mano.

El deseo es distancia. Es una sala de espera. Una promesa. Una posibilidad aún no alcanzada. Si algo se te ofrece de inmediato, sin esfuerzo, sin misterio, el deseo se esfuma. Se convierte en hábito o, peor aún, en rutina. Lo que anhelamos se mantiene vivo porque no lo tenemos. Porque está al otro lado de la puerta, o al otro lado del país, o de la piel. Es cruel, sí, pero también humano.

El deseo es el motor de cualquier historia que una escritora aborde: un personaje que no desea nada está muerto. Cuando te planteas crear un personaje lo primero que debes preguntarte es ¿qué desea? Si no consigues que sus deseos sean verosímiles, el lector no lo seguirá. De las novelas nos atrapan las búsquedas: de amor, del sentido, de la verdad, del botín que robaron en un banco… Lo fascinante no es el final, sino el camino, la búsqueda. Ese deseo que, en el fondo, no quiere colmarse. Quiere seguir deseando.

¿Y qué pasa cuando lo conseguimos? En ocasiones cuando logramos eso que tanto anhelábamos a veces pierde brillo, se desinfla y no lo disfrutamos lo suficiente. Por otro lado, el deseo bien gestionado es combustible. Te saca del sofá. Te hace aprender idiomas, cambiar de ciudad, dejar a quien no te cuida, aunque conviene saber que no siempre está señalando un destino verdadero. A veces, solo está apuntando a nuestra carencia, a esa grieta que llevamos dentro. Siempre nos hará sentir que algo falta.

¿Es malo vivir con deseo? Para nada. Es el latido que nos empuja, pero no podemos dejar que nos gobierne. Si lo que somos depende de lo que no tenemos, nos pasaremos la vida en girando en torno a una rotonda absurda. Mejor sería quizás, aprender a mirar esa carencia con ternura. A reconocerla sin disfrazar. Y a no odiarla. Porque esa distancia entre lo que somos y lo que anhelamos es también el espacio donde nacen los sueños, los poemas y los actos más valientes.

También es posible que esté equivocada y que el deseo sea potencia, Deseamos porque estamos vivos. Porque lo que arde en la distancia nos recuerda que aún sentimos. Que creemos que algo más es posible.

Y eso, al final, es una suerte. Aunque, a veces, duela.