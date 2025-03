Las decepcionantes hijas del jazz

Decepción, con esto resumiría mi paso por la exposición temporal del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) que estará hasta mediados de abril. Así ... terminaría la columna, algo que en los tiempos que corren, en lo que todo son prisas, casi se agradece.

Me fascina todo lo que tiene que ver con los primeros treinta y tantos años del siglo XX por el cambio tan radical que supuso, social, económica y artísticamente. A nivel mundial y también en España. Así que cuando supe que venía esta exposición temporal a Badajoz, fui de cabeza. Nada más entrar una proyección de una mujer bailando: vale, perfecto, me alegro, muy bien… continué y según iba avanzando más decepcionada me sentía, unas cuantas esculturas delicadas y pequeñas art déco; unas figuras de baño más o menos atrevidas y varios cuadros mediocres. Y es que habría sido preferible introducir alguna de las pinturas de Antonio Juez Nieto que forman parte del MUBA, que las que se muestran en esta exposición temporal. También hay cantidad de dibujos que mostraban diseños de trajes femeninos de la época, que pueden ser de interés para los interesados por la moda. Voy a pasar de puntillas, por no hacer más daño, por los dos vestidos que se encuentran al final de la exposición que parecían más bien, un disfraz como los que nos estamos colocando estos días.

El contenido informativo de los paneles es pobre. Se habla de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, pero no se hace prácticamente mención a las mujeres españolas que en los años veinte y treinta formaron parte de las vanguardias. No sé, será que eran hijas de otro tipo de música menos glamurosa que el jazz. En el cuadro 'La verbena' de Maruja Mallo (expuesto en el museo Reina Sofia) no se escucha la música así que no podemos saber como se divertían nuestras bisabuelas. Mucha mención a las 'flapper' norteamericanas con Zelda Fitzgerald a la cabeza, pero ni una palabra de la revolución que en nuestro propio país supusieron los años veinte mujeres con mujeres como la mencionada Maruja Mallo, Concha Méndez, la malograda Marga Gil Röeset, Ángeles Santos, María de la O Lejárraga o la primera cirujana española de la que se tiene conocimiento: María del Monte (sí, sí, como la cantante de sevillanas). Me dejo infinidad de ellas en el tintero, lo sé. Los años veinte también fueron modernos en las grandes ciudades en España, sólo hay que mirar fotos de la época o molestarse en leer un poco para ver que, a pesar de las terribles diferencias entre clases sociales, una semilla de emancipación había surgido.

Los objetos de la exposición han venido del Museo Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis de Salamanca, que no conozco y que seguramente sea digno de visitar, pero tuve la sensación de que nuestro primo rico nos hubiera prestado cuatro cosas para su propio lucimiento. Esta exposición no está a la altura de los que nuestro MUBA merece. Por cierto, lo de la prohibición de hacer fotos en el MUBA es incomprensible y contraproducente, pero ya lo hablamos otro día.