Se acerca la Navidad a pasos agigantados y quiero que este año me regalen unas buenas conversaciones. Sí, quiero una conversación, de esas en las ... que escuchas y te escuchan, de esas en las que no tratas necesariamente de imponer tu opinión cada dos por tres. Una conversación de las que enriquecen, con las que aprendes. Estoy cansada del ruido de las redes sociales, de las charlas de barra de bar, de las palabras que se siguen unas a otras sin aportar nada a nuestras vidas. No hay nada más vacío que la palabra bien, cuando a una le preguntan como está. Cortesía a la que se responde con vacío. Tal vez es que esa cortesía en muchas ocasiones también está huera y en el vacío no se crea nada

Estoy convencida de que si dedicamos un poco de tiempo y esfuerzo a mantener una conversación saldríamos de muchos errores, aclararíamos bulos, malentendidos. La conversación carece de autoritarismo, se realiza en un plano de igualdad con quien se sienta tu lado. Además nos proporciona gran parte de los conocimientos que llegan a nuestra vida cotidiana. Dialogar implica necesariamente una escucha atenta del otro, también respeto y la convicción de que nadie está en posesión de la verdad absoluta. No es un duelo en el que unos ganan y otros pierden, no es demostrar que eres más listo, ni que te sales con la tuya. Conversar va más allá y exige apertura de mente o, al menos, estar dispuesto a abrirla.

No exijo un tema especialmente trascendente, aunque una buena materia presume un inicio prometedor, que puede desbarajustarse en cuanto nos anclemos a los dictámenes del pensamiento general o del que se nos impone como consignas desde diferentes sectores. Quiero una conversación que me enseñe, que me aporte algo: lecturas, pintura, redes sociales, moda, filosofía, fútbol, películas, comida… Me embarco en cualquier premisa.

Todos puede aportar algo interesante. No es una cuestión de cultura, ni de dinero, ni de posición, es algo que va mucho más allá. Hay personas prácticamente analfabetas que practican el arte de la conversación de una manera admirable.

Lo que no soporto es el ruido y últimamente detecto mucho ruido, odio, intolerancia y tendencia al insulto fácil. Puedes observarlo en la televisión, artículos periodísticos, radio, redes sociales y por supuesto entre grupos de personas aparentemente razonables. En general insultar es sencillo, lo complicado es no hacerlo cuando una está disconforme con algo. El ruido lleva al insulto, esta a la polarización y la polarización, que diría Yoda, nos lleva al reverso tenebroso. Lo sé porque he estado allí alguna vez y no me gusta.

Así que, estas navidades, a parte de que te marques un detallazo conmigo, te pido que si nos vemos me regales una conversación cálida, atenta, entrañable, de las que crean vida y lazos. Y aunque Beatriz Muñoz, en su columna del otro día, dijese que en nuestra sociedad nos cuesta prometer, voy a llevarle la contraria y te prometo que trataré de corresponderte y no solo en Navidad, sino en cualquier época del año.