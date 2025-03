Compromisos navideños

Llega diciembre (de nuevo) con sus luces, villancicos, mercadillos, compras, reuniones familiares, de compañeros, amigos a los que no vemos hace tiempo. Es el tiempo ... de los compromisos: de esas reuniones a las que te apetece, otras en las que hay que hacer equilibrios entre el quiero, pero no y aquellas por las que pagarías para evitar. Estamos inmersos en un periodo de malabares emocionales, logísticos y laborales, sobrepasados por tanta luz artificial, y villancicos que taladran nuestras cabezas. La banda sonora de la Navidad se repite de un año para otro, incluso las canciones nuevas, parecen ser las mismas. Todos tenemos, al menos, un tema navideño que odiamos.

A veces, parece que, en vez de disfrutar, nos estamos enfrentando a una lista interminable de tareas en las que no se puede flaquear, expectativas propias y ajenas con las que lidiar, tensiones (laborales y familiares) que han permanecido enterradas durante mucho tiempo y que pueden estallar en cualquier momento. Sí, en todos sitios cocemos habas, no lo niegues. El ideal de la «Navidad perfecta» es una presión añadida que muchos cargamos, una mochila invisible. Queremos que nuestros hijos recuerden estas fechas como algo mágico, que nuestros padres se sientan queridos, y que nuestras parejas no noten el cansancio, aunque eso último es recíproco. Nos ponemos la máscara de Navidad colorida, llena de luz, ruidosa y tiramos para delante con lo que haga falta.

Una de las cargas que encontramos es la de organizar las celebraciones y si bien debería ser una tarea compartida, aún hoy en día, este peso continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, aunque no en todas las familias, por supuesto. Si además trabajas, las semanas las semanas previas a las celebraciones pueden muy intensas. Muchas empresas cierran proyectos o establecen objetivos de fin de año, lo que multiplica las reuniones, los informes y las horas extras. Además, la presión por asistir a los eventos sociales de la oficina añade una dimensión más compleja aún.

Tal vez sea hora de repensar lo que queremos de la Navidad y de cómo equilibrar las expectativas que tenemos, de darnos cuenta de que no pasa nada si no vamos a una comida o cena, de que no somos imprescindibles y necesitamos ayuda y dejamos de lado las tradiciones no resuenan con nuestra realidad. Navidad no debe ser sinónimo de agotamiento, sino de conexión genuina con las personas que queremos.

Esta Navidad, en lugar de intentar cumplir con todo y con todos, tal vez deberíamos empezar por cumplir con nosotros mismos: un regalo tan necesario como merecido y que agradecerán los que nos rodean, porque cuanto más nos cuidamos, mejor podemos cuidar a los demás, porque no siempre más es mejor, porque no necesitamos tantas cosas, ni tanta comida, ni permanecer en fiestas que no nos hagan disfrutar.

Queda poco tiempo para que termine el año, pero no es motivo suficiente para acelerarnos y sentir una presión que nos angustie. Os deseo a felices fiestas, que tengáis una compañía que os haga reír y que os traiga felices recuerdos que invocar cuando el tiempo pase.