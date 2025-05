Soy mi madre, mis abuelas y mis tías. Soy también mi padre, mis abuelos y mis tíos. Soy por herencia, por identidad y por contraposición, ... porque el primer modelo al que tendemos y luego, de alguna forma, rechazamos es el de los que más cerca están de nosotros: nuestras familias. Me obsesiona la manera en la parece que estamos compuestos de pedazos de unos y otros: tienes los ojos de tu tía X, la frente de tu abuela, hablas como tu padre y ríes como tu madre. Al final, terminas por creer que eres una extraña de ti misma y que con la única persona con la que no tienes parecido es con la que se muestra en el espejo cada vez que te reflejas. Hay parte de verdad en lo que te dicen, en esos parecidos familiares que se crean genéticamente y con la convivencia, porque la convivencia también nos moldea. Lo hace tanto en la identidad que absorbemos y como en oposición, porque la persona también se construye en la rebeldía frente a la autoridad.

Ser diferente, marcar una identidad propia, es importante. No queremos que nos confundan a diario, ni quedar fundidos en el recuerdo de otros como algo difuso. Puede que muchos no lo entiendan, pero las personas que sean gemelas de otras, saben de lo que hablo. Algo que comprendí nada más ver a mis hijas (gemelas) es que eran personas diferentes y que así debían ser tratadas. Desde hace años soy consciente de lo que les molesta y daña ser consideradas un pack, en lugar de dos personas. Y es que a pesar de ser genéticamente idénticas, son seres humanos distintos. Tienen sus sueños, sus gustos y su forma de ver la vida que abordan a veces juntas y en otras ocasiones por separado. Sin embargo, reconozco que, como toda madre que se precie de serlo, me he pillado en más de una ocasión llamando a una por el nombre de la otra, pero eso tiene que ver más con el arrebato del momento que con el hecho de que confunda a nadie. Mi madre me llamó en infinidad de veces Juan Fra, como si fuera mi hermano (un beso para ti) y no nos parecemos ni en el blanco de los ojos, pero cuando le entraban las prisas o el enfado (no eran muchas veces) yo cambiaba de nombre sin pasar por el Registro Civil.

Nos formamos con quien nos rodea, y el primer grupo que lo hace es la familia. Durante unos años seguimos ciegamente a nuestros padres, tíos, abuelos… pero hay un momento en el que, aparentemente, dejan de tener importancia, bajan a tercera división y nos rodeamos de iguales a los que admirar y seguir. Las personas no dejamos nunca de construirnos, es un proceso permanente de búsqueda, de creación, de liberación. Sin embargo, desde hace algún tiempo, tengo la sensación de que, de algún modo, esa identidad familiar nunca me ha abandonado, sino que forman los cimientos de este edificio que soy.