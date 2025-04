Buscando título desesperadamente

No creí que dar nombre a una sección para una columna del periódico fuera tan complicado. Mi amiga Isabel me sugirió que la titulase 'Y ... punto', que es la coletilla de mi nombre en Instagram (anabelrodriguezypunto por si queréis seguirme, guiño, guiño), pero pensé que podía resultar agresivo para los que lo leyesen por primera vez… demasiado asertivo. Sin embargo, el 'Y punto' de mi nombre en redes proviene de mi incapacidad para sentirme cómoda con una calificación sobre mí misma en un perfil público: abogada, escritora, amante del trapecio…

También podría titularse: 'Zapatos cómodos', 'Barrunto', 'No recuerdo nada', 'Trampantojo', 'Otrosí digo'…

Lo reconozco: he hecho un listado extenso y mi mente se ha quedado en blanco. Comienzo a ver que por ella circulan esas plantas que suelen salir en las películas del oeste rodando por el suelo, arrastradas por el viento. Por cierto ¿cómo se llaman esas plantas? Son como el típico actor secundario que has visto en cientos de filmes y cuyo nombre no recuerdas. Me voy a 'San Google' y descubro que se llaman estepicursor. Bonito pero no encaja como cabecera de una columna de opinión y es difícilmente pronunciable. No me rindo. Busco sinónimos y aprendo que también lo llaman: cardo ruso, planta o matojo rodante, planta rodadora, barrilla, abarrilla, capitana, salicornio, salicor, rodapaja, pelota de paja… Ni de broma, no lo veo. Por cierto, no se trata de una planta, sino de parte de la estructura de varias especies de plantas que una vez secas, se desprenden de su raíz (o tallo) y ruedan sin parar hasta encontrar un lugar donde reproducirse. Me tiro de los rizos y busco otro nombre.

Lo suyo será recurrir a frases hechas, como suelen hacer muchos columnistas, o a la poesía. Dentro del grupo de frases hechas, las más sugerentes están cogidas. En este momento una avalancha de estepicursores rueda por mi cabeza. No queda más remedio, invoco a la poesía. Voy a la estantería y busco entre Gloria Fuertes, Alfonsina Storni, Wislawa Szymborska… La polaca se lleva el gato al agua (también podría ser el nombre de una columna) . Encuentro dos títulos perfectos: 'Fin y principio' y 'Nada dos veces'. Surge un nuevo dilema porque los dos me dicen algo. 'Fin y principio' trata sobre el duro trabajo que queda tras una guerra (o cualquier otro desastre), del que alguien tiene que hacerse cargo, a pesar de lo duro y poco reconocido que sea. 'Nada dos veces', por su parte, habla de como la vida es un continuo fluir y de que todo es nuevo, que ninguna situación se repite. Más o menos lo que Heráclito nos contó hace miles de años: nadie puede bañarse dos veces en el mismo agua. Incluso cuando creemos estar inmersos en la rutina no lo estamos, o bien ha cambiado la persona, o las circunstancias que la rodean. Ahí está, ese es el título. Los actores secundarios del oeste abandonan mi mente, dando paso a la vida que cambia en cada momento, y para la que nunca estamos preparados. Cada quince días te espero en 'Nada dos veces'.