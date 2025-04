Buena suerte

El tiempo fluye, no se detiene ni va a hacerlo aunque supliquemos. Hace casi dieciocho años traje a dos personas a este mundo y han ... iniciado una nueva etapa alejadas de su familia, para continuar su educación y preparase de cara al futuro. Son afortunadas, como otros muchos. No sé si son conscientes de ello, pero lo son.

Estoy sola. El nido ha quedado temporalmente vacío, de forma súbita, no inesperada. Son meses haciéndonos a la idea del viaje, pero no sé si también de la duración de esa estancia. Ya no están aquí. Han buscado un nuevo lugar en el que desarrollarse.

Tengo muchos sentimientos encontrados, supongo que los comparto con muchas personas. Estoy orgullosa porque pueden continuar estudiando; preocupada, porque no se cómo van a hacerse cargo del día a día; feliz, porque veo que ellas lo están; infeliz porque las estoy echando de menos; envidiosa porque salen de Extremadura a ciudades en las que me habría gustado vivir; esperanzada, porque tengo la convicción de que van a tener éxito en lo que se propongan. Pero si tuviera que hablar hoy de un sentimiento en concreto sería la nostalgia y pérdida de un día singular. He perdido su primer día de clase. Recuerdo la primera vez que las llevamos al colegio, como conocieron a su primer amigo (Guille), que les enseñó un reloj que su madre le había dejado, seguramente para que viese el poco tiempo que iba a pasar hasta que su abuelo fuera a recogerlo; también tengo en mente a su primera amiga, que aún lo es. Con Adriana se sentaron en una pequeña mesa dispuestas a jugar y no han dejado de hacerlo. Un par de años después las entrevistaron para la radio ese primer día de colegio. Me gustaba formar parte de ese primer día. Supongo que este año, participar de la mudanza ha sido una forma diferente de intervenir en ese primer día «de colegio» que ya no es tal, sino una fase vital.

Han escogido una senda, como tantos jóvenes que este año alcanzan la mayoría de edad. No siempre será fácil, pero tampoco tiene por qué ser difícil, lo que es seguro es que no será recto. Habrá curvas, subidas, bajadas, atajos, bifurcaciones y mesetas aburridas, algún parón que otro. Será necesario esfuerzo y no perder la ilusión. Fijar los pies en la tierra en cada paso y poner la vista en el horizonte.

Universitarios, estudiantes de FP, trabajadores… sois muchos los que os incorporáis de una forma u otra a la vida adulta (joven). Esforzaos, divertíos, reíd y cuidad de vosotros en el mejor sentido.

Sois propietarios de una tierra virgen que cultivar. No entiendo de campo, pero sí sé que requiere trabajo diario y una atención al propio cultivo, no a lo que hace el de enfrente, que siempre tendemos a valorar como algo superior a nuestra propio terreno. Si tenéis que observar a otro, hacedlo para aprender, no para envidiar. Son muchos los que se cruzan en nuestro camino que tienen cosas que enseñarnos y viceversa.

Y por ahora sólo me queda desearos algo a los que iniciáis camino este curso: buena suerte.