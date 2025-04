Asignatura pendiente

Hace meses que estoy inmersa en un curso de postgrado sobre Derecho de Familia muy interesante. Si no lo fuera no me habría pegado al ... ordenador fines de semana con tantas ganas. Ahora, que estoy a las puertas de darlo por finalizado, sé que voy a echar de menos a mis compañeros porque el material humano ha sido más enriquecedor aún que el jurídico. Las clases concluyen y vamos a graduarnos en un acto que se celebrará en Madrid y ahí surgió mi problema: el eterno aislamiento de los extremeños.

En un principio no encontraba horario de tres, ni de bus que me conviniera para ir en el día. Llegaba muy justa o tarde, así que la opción habría sido irme el día antes, pernoctando más noches en Madrid. Afortunadamente la idea del avión se me vino a la cabeza y era perfecto: mucho más económico de lo que lo recordaba (hace mucho que no viajo por los aires más que cuando sueño) y rápido. Podía ir en el día y resultaba menos caro que ampliar la estancia otra noche en un hotel (os juro que han subido mucho los precios). Entonces busqué la forma de volver el sábado y ¡sorpresa! No hay aviones los sábados a Badajoz. Volví a mirar los buses y eran muchas, muchas horas de viaje. Busqué trenes y no sé por qué no me mostraban ninguna salida ese día concreto. Pensé que tal vez hubiera algún problema técnico y algo así tuvo que ser porque hace unos días he conseguido mi billete de vuelta en un Alvia. Va a ser la primera vez que coja uno. Es económico y si vamos bien de tiempo (cruzad los dedos) llegaré en algo más de cinco horas.

Por curiosidad comencé a preguntar a mis compañeros abogados tiempo y precio de los desplazamientos desde sus distintos lugares de procedencia y os puedo asegurar que los que más tiempo tardábamos en desplazarnos a Madrid somos nosotros (aunque los asturianos también tardan lo suyo). Andaluces, valencianos, baleares, vascos, aragoneses murcianos… todos empleaban menos tiempo en los viajes por tren, y tenían más conexiones al cabo del día. En avión la duración del viaje era idéntica, pero mis compañeros también disponían de más vuelos diarios entre sus ciudades y la capital. Además, como os he expuesto, el sábado no hay aviones.

No es la primera vez que tengo que dar las gracias a la existencia de los aviones, que incluso me han salvado la vida (y no es una exageración), pero creo que necesitamos más y mejores comunicaciones por tierra y aire y no sólo con Madrid, también con el resto de España y Portugal.

No podemos depender de nuestros vehículos particulares para unos desplazamientos rápidos, seguros y cómodos. Los medios de transporte público son una necesidad tanto a efectos de comunicación, como de crecimiento económico y sostenibilidad. Si queremos una Extremadura integrada en el siglo XXI, necesitamos buenas conexiones tanto reales como virtuales, un apoyo incondicional que remedie ya las carencias a las que hemos estado sometido por la desidia de muchos.