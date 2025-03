Cómo reaccionarías si estuvieras realizando bien tu trabajo, si llevas inmerso en un cargo de dirección exigente poco más de dos años y te enteras ... de que van a prescindir de tus servicios por la prensa. ¿Qué se te pasaría por la cabeza en ese momento? No alcanzo a imaginar lo que ha tenido que sentir el director del López de Ayala la semana pasada, al verse fulminado por las mismas personas que poco antes, le habían nombrado por unanimidad para el puesto. Supongo que se habrá cuestionado toda su labor y también si los sacrificios que ha llevado a cabo han merecido la pena.

Dirigir y gestionar un teatro como el López de Ayala es complejo y Ángel Luis López Santiago, más conocido como Willy López, lo hacía muy bien. Tanto que le han «permitido» dejar muy avanzada la programación del año 2024 antes de despedirlo, sin siquiera darle las gracias. El beneficio de esa programación redundará a favor de Badajoz y de su sucesora, que va a encontrar el trabajo hecho.

El Consorcio del Teatro López de Ayala está compuesto por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, Diputación y la Fundación CB. Según ha trascendido, los miembros del Gobierno regional decidieron llevar la destitución del director a una reunión, sin aviso previo. Ayuntamiento y Junta, ambos gobernados por el Partido Popular, han decidido que sea Paloma Morcillo, exconcejala de Cultura, quien ocupe cargo. No voy a valorar ese nombramiento, porque ni personal ni profesionalmente tengo nada en contra de ella, pero la destitución de Willy López me parece un disparate en forma y fondo. Es un profesional dedicado al mundo de la cultura desde hace años, su gestión ha sido impecable. Ha llevado a cabo una actividad de apertura a la ciudadanía, al tiempo que ofrecía una programación de calidad.

¿Podía ser destituido? Claro. Este tipo de puestos tienen un componente de libre designación que no se nos escapa, pero no tienen que ir vinculados a cambio de gobierno y eso lo que va a suceder a partir de ahora. ¿Qué cabe esperar? No sería extraño que si el Partido Socialista recupera la hegemonía, la nueva directora sea despedida. Y es que quienes la han nombrado entienden que eso es lo normal. Y no, no lo es cambiar a un director que apenas lleva dos años en el cargo y hace las cosas bien. No hay que vincular los cambios gubernamentales a cambios en direcciones de editoriales, teatros, museos públicos… porque confiamos en que las personas que ocupan esos cargos actúan como deben y no se subyugan a unas siglas. Durante estos dos últimos años ha sido así y nada hacía sospechar que fuera a variar.

Dudo que la Diputación de Badajoz vaya a cumplir el órdago que se ha marcado de abandonar el López de Ayala, hay muchos intereses creados, pero deberían plantearse seriamente algún tipo de consecuencia.

Con el despido de Willy López pierde el teatro y los pacenses. Perdemos un gran director y gestor y también la candidez de creer que quien hace bien su trabajo en el ámbito cultural puede continuar haciéndolo mande quien mande.