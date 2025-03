365 días en blanco

Un total de 115.000 personas han disfrutado de la Noche en Blanco de Badajoz según los datos de la Policía Local. Es una cifra ... excepcional, sin duda. Una cita en la que cultura, entretenimiento y ocio van de la mano, así como van lo público y lo privado, abriendo las puertas a los ciudadanos. Si eres de los que como yo han faltado a la cita (lo hice por motivos justificados) o te agobia la masificación y las colas que había en muchos edificios, no te preocupes. Puedes visitar casi cualquier día el Meiac, el Museo Arqueológico, el MUBA, el Museo de la Catedral, los centros de la Fundación CB, Puerta Palmas, los jardines de la Galera, el Hospital Centro Vivo… y posiblemente lo hagas con más tranquilidad que la noche del sábado. Sin embargo, hay espectáculos que, o bien, son únicos, o no se dan con la misma regularidad y es una oportunidad singular para verlos. Ahora es cuando os cuento que mis amigos de Skene Teatro representaron 'Hécuba' en los antiguos cines Pacense, como meses antes lo hicieron en el Templo de Diana (Mérida) y que fue una oportunidad excepcional para ver a Ramón de Arcos pintando en su taller.

Lo que pretendo decir, es que si te gusta la cultura y no pudiste entrar a alguno de los lugares más emblemáticos que esa noche se abarrotan, no te preocupes, Badajoz tiene una oferta cultural y patrimonial para disfrutar a diario. Puede que el museo de la Catedral no sea gratis, pero lo cierto es que te gastas más yendo de cañas, que visitándolo. Por otro lado, el resto de museos sí lo son y la Fundación CB abre sus puertas a diario, así que disfruta de ellos todos los días que quieras.

Es cierto que el centro de Badajoz precisa un gran impulso, pero no creo que la Noche en Blanco sea suficiente, necesitamos un plan que permita una continuidad en este sentido. Una oferta atractiva, fluida y más conocida. No una especie de feria, en la que termina por convertirse esa noche, dicho sea con todo el respeto hacia organizadores y participantes. Me planteo la necesidad de una labor que, quizás, pase más inadvertida que 115.000 personas recorriendo el casco histórico de Badajoz, pero que proporcione un empujón firme de cultura y entretenimiento, que como consecuencia impulse otros negocios, porque hay zonas de nuestro casco antiguo que habitualmente están muertas. ¿Cuál es la solución? Si la supiera estaría llamando a las puertas del Ayuntamiento, la Junta, la Diputación y donde fuera necesario… ¿o la solución es trabajar más unidos? Pienso en medidas que contemplen la seguridad del ciudadano, o precios razonables de los alquileres de locales de negocio. Medidas tal vez impopulares en algunos ámbitos, pero que fomenten la vida del barrio.

La cultura es imprescindible todos los días, nos conmueve, nos hace mejores, más inteligentes y sensibles, nos llena, alimenta la parte racional y emocional del ser humano. Comes a diario, devora cultura a diario. Pide 365 días en Blanco, te lo mereces y Badajoz, también.