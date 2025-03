Ahora vienen a por mí

Comenta Compartir

Primero anunciaron la Vaporetta: «Limpie todos los rincones, sin esfuerzos ni excepciones», decían. Pero yo, anarquista de la pulcritud, no la compré. Si había convivido ... cuarenta años con azulejos churretosos, qué necesidad de aquel esfuerzo que, quizás por recuperar lo invertido, me haría pasar el día limpiando. Así pues, como yo no la compré, no me importó.

Luego llegó la Thermomix: «Un nuevo amanecer», proclamaban, y yo, aun atea del consumismo, me convertí a su fe. Pronto descubrí la tiranía de su dogma: «300 gramos, nivel tres, cinco minutos, modo cuchara, temperatura varoma...». Abrumada por tanto mandamiento, apostaté y retomé la cazuela. Así que, tampoco me importó. Después me regalaron un Vibro Power: «Diez minutos de gimnasia pasiva y unos muslos de infarto», prometían. Y yo, aunque negacionista de la perfección, me entregué al aburrimiento de sus masajes. Mientras mi grasa corporal temblaba cual natillas adolescentes, mi mente divagaba. Fue, quizás, por buscar mi trémulo tiempo perdido que acabe reconquistando a Proust y –una cosa llevó a la otra– pertrechándome de magdalenas cada vez que allí me subía. Engordé tres kilos, pero eran tan dulces que tampoco me importó. Más tarde vino la Conga –Roomba para los pudientes–: «Sus suelos como espejos», anunciaban, y yo, ludita reconvertida, cada mañana, taponaba el bajo de los radiadores para que no se encajase, ponía en alto los cables para que no los enredase, quitaba la alfombra del perro para que no se enganchase a ella con obscenos espasmos y recogía cualquier papel o elemento medianamente grande que hubiésemos dejado caer antes de que ella comenzase su periplo casero, lanzando consignas en inglés. Al terminar, servidora limpiaba escrupulosamente su depósito, cepillos, ruedas y demás y la ponía a cargar, asegurándome de no programarla erróneamente y que echase a andar en mitad de la noche. Convencida, empíricamente, de que sus aspiraciones me resultaban harto más trabajosas que las de mi escoba tradicional, la abandoné al limbo del enchufe perpetuo del que ya apenas ha vuelto a salir. Pero, tampoco me importó. Vinieron cepillos, masajeadores y demás tipos de vibradores convulsivos, pero yo, proselitista del hábito manual, ni los amé ni me importó. Cuando por fin comprendo que un ordenador solo ordena si dedicas tiempo a ordenarlo llega la inteligencia artificial. Y yo, sacerdotisa del saber, me entrego a su sacrificio loando cómo lo mismo diseña un plato japonés con morcilla de Burgos que compone una égloga sobre las empanadillas de Móstoles al estilo de Garcilaso. Por eso ahora, cuando, en vez de tener más ocio, trabajamos el doble para poder comprarlas; cuando, para ahorrarnos esfuerzo, nos convierten en sus esclavos; cuando, intentando ahorrar tiempo, invertimos horas en descifrarlas; cuando ellas plagian a Newton y nosotros apenas entendemos su libro de instrucciones y, sobre todo, cuando un robot me obliga a demostrarle que YO no soy un robot…, las máquinas vienen a por mí, pero, como en aquel famoso poema, ahora, ya, es demasiado tarde.

