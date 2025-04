Pues sí amigos. Ya estamos aquí otra vez. Apenas sacudido el sopor vacacional y, con más o menos devoción, la obligación ha vuelto a nuestras ... vidas.

Septiembre, con su regusto a lunes perenne, alberga, además, el placer del regreso. A nuestro orden, nuestro sofá, los amigos de siempre y al té humeante a la luz del atardecer. Esa rutina nuestra que estabiliza y conforta.

Claro que la «reentrada», como dicen los franceses, de este año es y no es.

Y es que si algunos de ustedes, decidieron, allá por junio, pasar el verano desconectados, convencidos de que bien podía el mundo arreglárselas sin nosotros y de que a la vuelta se encontrarían con todo solucionado, habrán comprobado que, siguiendo las enseñanzas del gran filósofo popular Julio Iglesias, «la vida sigue igual».

Quizás, cumpliendo con su derecho y deber ciudadano, votaron por correo. «Cuanto antes mejor», pensaron, «por nosotros que no quede». Puede que planeasen un retiro espiritual en un monasterio budista donde orar para que la sabiduría y el karma nos concediesen un gobierno justo, bueno y docto. En su reinserción al mundanal ruido se habrán encontrado con un Congreso con más colores que un mandala tibetano y con una gobernanza más inaccesible que el Nirvana. Y es que, como en el chiste de aquel que de puro machote tenía prepucio, pucio y pospucio, tras el «pre» de marzo y la flaccidez decisoria de julio, no descartemos un «pos» que nos lleve a tener que introducir de nuevo la papeleta con la boca llena de polvorones.

Puede que alguien, intentando escapar del veloz devenir de una sociedad cambiante, haya huido en busca del verdor de la naturaleza, sin tele ni pantallas. Se perdió un verano que empezó tiñendo de rosa Barbie al feminismo, fue tornándolo en roja femenina –la selección de fútbol, no Yolanda Díaz– y terminó en un negro sexismo pues, por mucho que Amaral enseñe las tetas, comprobarán ahora que persiste un remanente de machos alfa quienes, con un gesto de «sostenella –refiérase aquí a su parte genital– y no enmendalla», aún no entienden por qué han de pedir perdón tras plantar un beso en los morros a una subordinada.

Hasta José Luis Perales, a quien creímos tan muerto que empezamos a elogiar como solo elogiamos a los difuntos, volvió del más allá –de Londres, concretamente–. Menos mal. Vivir sin Gobierno, pase, pero sin Perales…

Como ven, el dinosaurio ha seguido ahí. Nosotros puede que despertemos del descanso estival, pero él ha estado vigilante para que, contrariando las leyes de la física, la sociedad se destruya más que crearse y cuando se trasforma siempre es a peor.

Solo nos queda el consuelo de empezar, como cada septiembre, algún coleccionable de esos que nunca terminamos. Este año la estrella es «monta tu propio Gobierno». Parece que el fascículo más perseguido está en Waterloo, aunque no te garantizan que el álbum de ahora vaya a ser el definitivo.