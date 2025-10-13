Ucronías
Ana Zafra
Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00
En fechas señaladas a servidora suele darle por la ucronía. Ya saben, esa ficción que, tomando como base un hecho histórico, pregunta qué hubiera pasado ... si dicho acontecimiento no hubiese sucedido tal y como ocurrió.
Por ejemplo, ¿cómo habría cambiado la historia de Europa si hubiesen admitido a Hitler cuando se presentó en la Academia de Bellas Artes de Viena? O, mismamente, ¿y si Mazón hubiese ido a Eurovisión cuando, en 2011, aspiró a ello? El mundo del arte, probablemente, se hubiese resentido, pero la humanidad en general habríamos salido ganando.
Pues bien, ayer, 12 de octubre, conmemorábamos que Colón descubrió América en 1492. Hasta 1987 esta fiesta se llamaba Día de la Raza. ¿Qué raza? Pues la única que, según la ciencia actual, existe porque parece ser que todos los seres humanos pertenecemos biológicamente a una sola. Perdonen sus señorías científicas, pero a servidora le cuesta creer que, por ejemplo, Pepe Viyuela y George Clooney pertenezcan a una misma raza y, si me apuran, incluso a una misma especie.
Pero volvamos a la ucronía. ¿Qué habría pasado si Colón, en lugar de tirar para el oeste, hubiese tirado para abajo o, si en vez de marinero, hubiese sido, no sé, modelo de galletas, pongamos, Príncipe de Beckelar?
Juguemos al Ministerio del Tiempo. Seguramente, cualquier navegante despistado, por fuerza, hubiese acabado topando con América (de hecho, ya antes los vikingos habían estado por allí, pero como no había hidromiel se dieron la vuelta) aunque, igual hubiesen pasado siglos o, incluso, podría ser que hubieran sido los propios aborígenes quienes nos hubiesen conquistado, circunstancias ambas que, desde luego, habrían cambiado la historia.
Quizás, por ejemplo, no hubiésemos conocido la patata ni inventado el gazpacho. Claro que, ya puestos, tampoco nos habríamos intoxicado con una bebida de cola azucarada y perniciosa.
Puede que no hubieran nacido ni Mesi ni Sinatra, pero tampoco Milei o Pinochet.
Nunca habríamos disfrutado de García Márquez o Gardel, pero, a cambio, nuestros oídos no hubiesen sido profanados a ritmo de reguetón.
Y, bueno, puede ser que esa España que no veía ponerse el sol en sus lindes nunca hubiese sido un imperio, aunque, igual por ello, en lugar de fiarlo todo al saqueo de nuevos territorios, esperando oro y plata de ultramar de los que tan poco provecho sacó dilapidados en guerras y boatos, esa España, digo, quizás se hubiese visto obligada a mirarse hacia adentro y aprovechar sus recursos, que no eran pocos, para crear un tejido productivo que no dependiese de otros.
Ah, y una tontería más. Puede que si, en lugar de haber arrasado con las culturas indígenas, destruyendo su historia y su organización social (Fray Bartolomé de las Casas dixit), esquilmando sus recursos y dejando una herencia histórica frágil y desarraigada, puede, digo, que ahora los países 'hispanos' no viviesen en conflicto permanente y ninguno de sus habitantes necesitase emigrar buscando un futuro que, cercenado su pasado, no nos molestamos en ofrecerles.
