Treinta y tres personas mueren cada día intentando llegar a las costas españolas. Permítanme el guarismo, que impresiona más: 33. La edad de Cristo, decimos. ... Un número bello si uno no lo relaciona con treinta y tres vidas apagándose en la vastedad de un mar sin cifras que lo contengan o en la pequeñez moral de un continente de inmensa indiferencia.

No vemos sus rostros, no olemos su miedo. Pero el miedo huele. Y siempre hay mercachifles que saben destilar un aroma para taparlo. Allí, entre las sombras de un continente esquilmado, las mafias rocían sus fragancias pegajosas en forma de promesas de huida tranquila al paraíso. A un mundo donde podrán comer a diario y criar unos hijos que irán regularmente a la escuela. Aquí, entre los algodones de un hemisferio orondo y amodorrado, el miedo lo fumigan los políticos agitadores interesados en convencernos de que vienen a robarnos. Y a mancharnos.

«Mancharnos», como aquella entelequia de la pureza de sangre. Como si Europa no fuese mestiza desde sus orígenes.

¿Qué hay puro? ¿La España tartésica con una cultura mezcla de íberos y fenicios venidos, mayormente, del Líbano? ¿La de la Reconquista, cuando, tras siglos de amalgama árabe y judía, intentaban volver a la de los reinos visigodos, siendo que los godos provenían del norte de Europa? ¿La regida por monarcas cuyas dinastías no nacieron aquí?

¿La Alemania salvada de sus despojos de guerra por turcos y españoles que levantaron sus fábricas? ¿La Francia de los portugueses malpagados montando sus emblemáticos Michelin?

Usamos los pronombres: «ellos» no son «nosotros». Y agradecemos a la geografía –«allí» y «aquí»– que haya puesto un mar criminal por medio.

Pero ignoramos la historia. La de un pasado de rapiña que, mientras les despojaba de las riquezas, robaba su cultura y su alma. La de un presente que, en una suerte de colonialismo medioambiental, envenena el aire y seca sus tierras. Y la del futuro.

Porque me gustaría ser egoísta e imaginarlos como futuro. No como mano de obra que vuelva a convertirlos en números. Quiero pensar que, quizás, la joven que murió de sed en unas coordenadas ignotas podría haber sido el médico que curase mi alzhéimer; que el hombre que se llevaron las olas habría diseñado la casa ideal que albergase mi vejez o que ese niño que ya flotará eternamente, puede que en el vientre materno, ya no escribirá los sonetos de amor que enriquecerían mis sentidos.

Y es que, seguramente, lo único puro es el miedo. Y el hambre. Y la sed. Y la esperanza.

Y nosotros, que nos creemos con el monopolio de los sentimientos, olvidamos que ese hambre, sed, esperanza también conforma su existencia.

Por eso, en lugar de regular su acogida y de fomentar un desarrollo que les disuada de marcharse, hemos votado con saña a aquellos que los desprecian. Por eso y porque preferimos seguir pensando que 33 es solo la edad de Cristo.