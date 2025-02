El tiempo y el estío V. 'Los tiempos'

Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y también de la locura», decía Dickens en su 'Historia de dos ciudades', aquel libro que había leído muchos años atrás. Y, aunque apenas recordaba el argumento, ... siempre entendió ese comienzo como una prueba de la eterna dualidad de la vida, de las personas y, sobre todo, del tiempo.

Sentado en la penumbra, refugiado del calor de la siesta, no quería dejarse aletargar. Notaba el invierno instalado en sus huesos y, sin embargo, su ánimo estaba impregnado de verano.

Estaba contento de estar, un año más, allí, en su casa, rodeado de la familia. En agradecimiento, ya había efectuado el ritual que aprendió de sus mayores y que antaño no llegaba a entender: cuchillo en mano, rajaba la primera sandia de la temporada y, tras santiguarse, decía «en nombre sea Dios, por este año». Una costumbre que cuanto mayor era, más sentido cobraba: una fruta estrenando el verano significaba un año ganado al invierno, una batalla vencida en la imposible guerra contra el tiempo cuya condecoración consistía en llenar su boca de dulzor.

Los nietos, que en invierno eran poco más que fotos en la repisa, cobraban ahora vida y lo llenaban todo de jolgorio, imponiendo un nuevo orden en el desorden de los días y quebrando la paz recargada y plúmbea de los tempranos atardeceres de enero. Él los dejaba hacer. Como en el cuento, estaba en la edad de la sabiduría pero, perdido el pudor y consciente de cuán pocas cosas merecen la gravedad que les damos, también quería contagiarse de su locura.

Las comidas con risas, las tardes de pan y chocolate, la eterna disputa por arañar un rato más de libertad.

Su rato favorito era la noche, cuando conseguía que los 'jóvenes' se sentasen al fresco y charlasen. Allí les escuchaba cosas que sonaban casi mágicas. Envidiaba su libertad, su imprudente poderío y la fuerza de sus nietas que en nada se parecían a las mujeres con las que él moceó. Y recordaba su juventud, entristecida por historias de guerra y hambre, fajada por mil prohibiciones y perfilada de miedo a no se sabía qué.

Otras veces era él quien contaba historias, aunque siempre acababa con la sensación de no llegar a expresarles tantas cosas como querría.

Decirles, por ejemplo, que los veranos son muchos pero no son infinitos; que no corran porque lo único urgente es decidir el camino; que todo el mundo, al final, les decepcionará igual que ellos decepcionarán a muchos; que tenemos la suerte de poder olvidar para sobrevivir; que el dolor cauteriza las heridas pero es la alegría la que cura y que la felicidad no es un paquete, sino pequeñas postales que al final del camino habrán deseado atesorar.

Y que entre «la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación» siempre habrá un verano de la calma.