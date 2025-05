El tiempo y el estío IV. «Ítaca»

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el viaje sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias».

Siempre que iba a iniciar un viaje ... recordaba aquellos versos de Kavafis que alguien leyó, hacía muchos años, cuando abandonaba la amable protección de su instituto de barrio.

De momento, a Ítaca no iba. El viaje era a un pueblecito mediterráneo con playa donde pasar, en familia, los próximos quince días. Aunque prepararlo no dejase de ser, propiamente, una odisea.

Antes, se había turnado con su hermano para que sus padres no quedasen desatendidos; había recogido al pequeño del campamento del que, en lugar de más responsable, había vuelto cuajado de piojos; había ido a buscar a la mayor a uno de esos festivales de música estridente donde los piojos era lo más benévolo que uno podía pillar; comprado, tras varias tardes de centros comerciales, el bikini de la mediana; pasado por el taller para que el coche no les dejase, como el año anterior, en medio de una autopista candente; llevado al perro a lavar y desparasitar y hasta descambiado la camisa de Luis por otra –milagros de la cerveza– dos tallas mayor.

Le hubiese gustado dedicarse algún rato para teñirse el pelo o hacerse las uñas. Incluso para acercarse a su librería habitual a por un libro de tema veraniego, aunque, seguramente, retomaría el del año anterior. Al final, en las vacaciones era cuando menos leía.

En verdad no iba a cruzar un mar tras la guerra de Troya, pero sentada ante las maletas a medio completar de toda la familia envidió a aquel héroe que no tenía otra cosa que hacer más que ocuparse de volver a casa sano y salvo. Y hasta se identificaba con Penélope, tejiendo tareas que parecían destejerse por la noche y sin haber tenido la opción de echarse al mar, ella solita, como si el mar no fuese también suyo.

Hostigada entre Escila y Caribdis, o lo que es igual, breando con hijos a los que ni les hacía falta comer la flor de loto para estar en su mundo ni que la maga Circe les convirtiese en cerdos para tener una cochiquera por habitación, se metió en el coche preguntándose en qué momento había elegido cargar el mundo en sus hombros y cómo el tiempo la había tornado de hija despreocupada y feliz, en madre polifacética, agobiada, la última en elegir, y siempre, cual Cíclope, gruñona y suspicaz, resoplando más fuerte que los vientos de Eolo.

Recordó el final del poema: «Ítaca te brindó un hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte». Miró a su familia. Luis y los niños discutían por la música para el camino. El perro se apoyaba en su regazo, llenándolo de babas. Esa era la familia que había construido. Y suspiró pensando que, igual, ya había llegado a Ítaca y no se había dado ni cuenta.