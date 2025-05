Sitio y figura

Supongo que alguna vez les habrá pasado aquello de unirse a una actividad con un grupo ya comenzado, llegar pronto el primer día, sentarse en ... un asiento vacío y que, al cabo de un rato, aparezca alguien quien, con mayor o menor delicadeza, les diga/sugiera/demande que ese era su sitio. Puede que usted haya contestado que allí no había sitios fijos y se haya quedado donde estaba, notando la mirada encolerizada del otro y sintiéndose tal que Alejandro Magno al conquistar Persia.

Claro que igual somos nosotros quienes reivindicamos la posesión del sitio y su derecho a retenerlo, cual Trillo –«al alba y con viento duro de levante»– en el islote Perejil.

Algo de esto le pasó a servidora el otro día al asistir por primera vez a una clase de yoga. Llegué, extendí mi alfombrilla y me dispuse a buscar la comunión de cuerpo y alma. La música relajante, el saludo al sol y, cuando ya sentía cerca el Nirvana espiritual, noté la caída de dos esterillas sobre mis pies pues aquel, claramente, era el sitio habitual de otra. Una vez perturbada mi paz, ya no hubo asana redentora ni namasté sanador. Solo podía meditar acerca de cuán animal de costumbre somos.

Imbuida quizás por la calma védica, lejos de denostar a mi cuasi-agresora, busqué en las fuentes del saber –léase Google– la razón de esa querencia a ocupar siempre el mismo sitio.

Dicen expertos en psicología ambiental que tiene que ver con la territorialidad, aunque el territorio no sea más que una trozo de suelo (del hall de una casa de cultura de barrio). Crear esos lugares fijos proporciona un sentimiento de pertenencia y tranquilidad. Su repetición facilita seguridad y ayuda a desarrollar mejor cualquier actividad que allí realicemos. Cuesta habituarse a otro 'paisaje' aun sospechando que, quizás, cambiando estaríamos más cómodos. Igual convencidos de que, efectivamente, «más vale lo malo conocido».

La psicología de grupos también ha tomado cartas en el asunto. La posición perseverante está relacionada con el poder. Un juego de tronos que delimita nuestros dominios. «Aquí estoy yo; esto es mío; me lo he ganado mañana tras mañana a base de pranayamas y mantras». Y no lo marcamos como perros porque, según Darwin, hemos evolucionado.

Y, por si pensaban que era simplemente una manía baladí, hay, además, otra doctrina que lo estudia: la teoría de los «no-lugares». Según Marc Augé, un no-lugar es un «espacio intercambiable donde permanecemos anónimos». Es decir, si cogemos un tren una sola vez no necesitamos colonizarlo. Sin embargo, en una clase o, pongamos, partida de póquer a los que asistamos regularmente perdemos ese anonimato cuando nos «fijamos» a un lugar y pasamos a ser «el de la fila tres».

La pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto ceder medio metro si cada vez viajamos a lugares más remotos?

Igual la respuesta estaría en renunciar a «lo malo conocido» y atrevernos a experimentar «lo bueno por conocer».