De senectute

Comenta Compartir

Me froto los oídos, por si sirve de algo, al escuchar a una mujer pública –perdón, una política– justificando que, durante la pandemia, los ancianos ... en residencias no fuesen trasladados a los hospitales porque, total, se iban a morir de todas formas. Compruebo que he oído lo que he oído y, aunque me sorprendo, mi capacidad de indignación está tan erosionada que, en lugar de maldecir tan infames palabras, me da por recordar.

Por hablar de ellos, de los ancianos, en vez de divagar con razonamientos, ya inútiles, sobre cuántos se hubiesen salvado; sobre la omisión del deber de socorro; sobre esos últimos momentos sintiéndose desahuciados; sobre la desazón de los familiares o sobre si, puestos a seleccionar, quizás no terminemos planteando quién merece ser tratado y quién no, no vayamos a perder tiempo y dinero para salvar a según quien si, total, finalmente podría palmarla. Ni siquiera sobre el contrasentido de negar la eutanasia empecinándose, a veces, en prolongar vidas que ya ni lo son mientras se justifica un protocolo que niega la esperanza de ver crecer a los nietos. Los ancianos, así, en colectivo, son esos seres que observamos como pululando en un mundo que nos hemos empeñado en quitarles. Viviendo entre nosotros, pero asilados en la embajada de un territorio aparte al que pronto emigrarán. Un puerto al que llegar en una barca que nadie nos enseñó a dirigir y mucho menos a anclar. En esta sociedad de prisas y beneficios nos cuesta cuidar de nuestros viejos. Hasta llamarles «viejos» nos cuesta. «Viejo» suena mal en una era de obsolescencia y fast food, de consumo rápido y disfrute acelerado. Nada viejo perdura pues, si acaso lo conservamos, lo rebautizamos «vintage» para encarecerlo. Buscamos experiencias de usar y tirar y, aunque Heráclito y el carpe diem ya advertían de lo mutable y lo perecedero, el verdadero filósofo de nuestros días es 'Míster Clinex'. Porque atender a un anciano no es una inversión rentable. Ni a corto ni, mucho menos, a largo plazo. Contrariamente a cuidar a un niño, no sentimos obtener provecho por nuestros desvelos. Es pagar una renta que no contemplábamos tener que devolver. Es más, convivir con un ser decrépito es observarnos constantemente ante un espejo que devuelve una imagen, con carnes flácidas y mente gastada, de algo en lo que, aunque nos moleste, terminaremos convirtiéndonos. Y, sin embargo, uno a uno son nuestro origen y destino. Afortunados quienes han podido conocer la vejez de los suyos, aunque ello signifique cansancio, incomodidad y dureza. Acariciar la mano ajada que un día parecía curarte. Aprender de sus quejas y sus silencios. Ser ahora padre e hijo a la vez. Sanar las entrañas reconciliándonos con aquel a quien creímos defraudar. Comprender a esa madre con la que tanto discutíamos y a quien, irremisiblemente, hemos terminado pareciéndonos. Agradecer, mientras pelamos su fruta o colocamos sus ropas, que el azar y la necesidad hayan decidido colocarlos en nuestras vidas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY