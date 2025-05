Cosas que se rompen

Para quienes tenemos complejo de manazas, romper cosas es una condena, desesperante y asumida, por la que terminamos resignados a una vajilla incompleta o unas ... gafas a medio pegar, convencidos a la fuerza de que «las cosas se rompen».

Uno puede romper el hielo en una conversación para, por ejemplo, romper una lanza a favor de una relación que parecía rota. Se nos puede romper el amor de tanto usarlo o romper la costumbre de amarse por el desuso. En el amor, como en la vida, siempre hay un roto para un descosido.

Los jarrones, chinos o de Talavera, los huesos o los dientes, todo está sujeto a rotura y, aunque parezca increíble es más probable quebrar algunos tipos de roca que la seda de una araña.

Lo difícil es romper las cosas indefinidas. La verdad puede atacarse, pero permanece inalterable aunque se oculte. El miedo se vence y el amor, diga lo que diga «la más grande», no se quiebra, se acaba.

Por eso, romper un país es casi imposible. El latiguillo «España se rompe» no termina siendo cierto por mucho que se repita.

Como territorio, nuestra península es difícil de seccionar –si fuese tan fácil, Extremadura podría perder un gran vecino, pero ganar una gran playa– a menos que un fenómeno sísmico acabase, según los expertos, separándonos de Europa y dejándola prácticamente reducida a la Meseta.

Como entidad, somos una paella en la que cada región aporta su ingrediente: el humilde pimentón de la base o las ostentosas cigalas que la decoran. Ni uno sirve de mucho sin plato que condimentar ni nadie puede vivir solo de marisco.

Quizás un país es lo que cada uno siente por él. El amor a tu tierra se expresa alabándola, sí, pero, sobre todo, estando dispuesto a pagar los impuestos que la mejoren. Luciendo bandera, puede, pero todavía más trabajando por su cultura. Y ese orgullo por la Sanidad pública patria, por Cervantes o por la Selección femenina, por el Prado o por una playa de Sitges, conforma una tela de araña neuronal que no se rompe fácilmente.

Me cansan los políticos que, a falta de propuestas, solo rugen soflamas amenazadoras. Los exabruptos, las distracciones provocativas, los aldabonazos apocalípticos flotan por encima hasta tapar lo sustancial. Como cuando haciendo un cocido hay que ir «espumando» esa sustancia pringosa y parduzca que desprende la carne o la verdura al hervir porque es suciedad incomestible.

Por eso, desde el poder que mi voto me confiere, pediría que dejasen de amenazarme con algo que, quieran o no, me queda lejano. La amnistía de unos cuantos, por repugnante que me parezca, me interesa menos que saber si van a mejorar el hospital de mi ciudad o si van a luchar por un tren que nunca parece modernizarse.

Y es que a muchos, más que las siglas, lo que de verdad nos rompe el corazón es, mayormente, el precio de las acelgas.