Reinar después de morir

La semana pasada fue ajetreada. Y nostálgica. Disfrutamos de arcaicas ceremonias regias, cementerios en repentina floración y hasta un milagro de resurrección musical. Todo precedido ... del cambio de hora que nos mantuvo en fluctuación onírica de difuntos revisitados, reyes revividos y zombis a medio reanimar.

Terminamos octubre entre disfraces. Cada cual celebrando su «jalogüin» particular. Algunos vivos se disfrazaron de fantasmas y salieron a mendigar caramelos. Otros, más fantasmas aún, se enfundaban chaqué y lentejuelas y salían a limosnear «trucos y tratos» en palacios y hemiciclos.

Empezamos noviembre, entre castañas y buñuelos, rememorando a los ausentes mientras algunos políticos se dedicaban a descongelar, para rabia de opositores y envidia de Walt Disney, a un semi-difunto que llevaba crionizado seis años en Waterloo.

Y, como remate, el día de Todos los Fieles Difuntos, san John Lennon resucitó y los fanáticos de Los Beatles vieron sus sueños cumplidos. Eso es un milagro y no lo de Lázaro. «Levántate y canta», dijo la técnica, y, voilà, con dos de sus miembros muertos –y los que quedan prácticamente disecados– el grupo se reúne de nuevo y lanza una canción.

A nosotros eso de que un muerto consiga gestas no nos extraña. Ahí tenemos al Cid quien, ya occiso, siguió ganando batallas a lomos de su Babieca. Y sin inteligencia artificial ni nada.

O a Inés de Castro, cuya leyenda aúna las temáticas que nos ocupan –corona y gusanos necrófagos–, pues la noble gallega, asesinada por intrigas palaciegas, fue proclamada reina consorte de Pedro I de Portugal de manera póstuma. Se cuenta que el rey tomó su cadáver a medio descomponer, lo sentó en el trono y obligó a su corte a rendirle honores de reina. El olor a podrido es lo que tiene, que alcanza a todos los estamentos.

Pero servidora quería hablar de los Beatles y su canción venida del más allá. Se titula 'Now and then' ('Ahora y entonces') y fue desechada –«entonces»– por falta de calidad y lanzada como un hito –«ahora»– por exceso de codicia. Inteligencia artificial mediante, se ha limpiado la voz de John y suena como si tuviese veinte años. Claro que los que ya no tenemos veinte años somos los que pasamos la juventud aprendiendo sus canciones. Aquellos que nos conmocionamos cuando los disparos de un loco vetaron para siempre –o eso creíamos– la vuelta del cuarteto. Ese que nos enseñó que Penny Lane puede estar en Almendralejo, que la vida es un «largo y tortuoso camino» o que un corazón es menos solitario con la banda del Sargent Pepper.

Por eso no nos convence este premio de consolación tardío. Ni los de «entonces» somos los mismos ni el mundo está igual «ahora». En la lucha dinástica aún reinan sus Satánicas Majestades –los Rolling, no sean malpensados– y este fetichismo necrológico nos suena tan hueco como un cementerio de pega y tan falso como la sangre de los disfraces, ya sea roja o azul.