¿Prepotentes o 'pringaos'?

A mí me pasa. Por una idea equivocada del deber, por un sobrevenido –a la par que erróneo– complejo de superioridad o, simplemente, porque sería ... lo que técnicamente se llama una 'pringá', soy incapaz de delegar.

Por eso, decidí escribir esta columna con la idea de hacer un ejercicio de autocrítica que, como su propio nombre indica, habría de ser personal. Sin embargo, visto lo visto, afirmaría no ser la única a quien le cuesta encomendar tareas a sus adláteres.

Desde esas madres que, en lugar de amenazar con el «como vaya yo y lo encuentre…», se levantan del anhelado sofá y van a buscarlo hasta el compañero que, convencido de que el otro estorba, sentencia «vete a casa, ya lo termino yo». Desde ese presidente del Gobierno que se encierra en su despacho, escribe una carta y le da a «enviar» sin consultarlo ni con la parienta, quien, para más inri, aparece aludida en la misiva hasta el que se mete en la cocina, echa a todos, se pasa la mañana cortando y rehogando y luego espera que le hagan la ola unos comensales que, especialmente si son la familia, engullirán sin alabanza alguna mientras piensan en sus cosas… somos muchos.

Servidora, por ejemplo, empieza a hacer lo que sea y se embala. Mi cabeza genera ideas aceleradas que apenas llego a expresar. Emito instrucciones, confusas para el resto, aunque clarísimas en mi mente. Los demás, pacientemente, intentan entenderme. Entonces, imbuida en mi convencimiento de absoluta superioridad, termino apartando a todos. Resultado: acabo trabajando el doble, me canso, me enfadado con el resto de la humanidad y, finalmente, el fruto de mi esfuerzo no alcanza las expectativas que mi seguridad había generado.

En la cocina o en el trabajo, en la jefatura o con los amigos, resulta difícil definirnos. Ese empeño en querer hacerlo todo es, quizás, una muestra de soberbia. O de afirmación personal y falta de autoestima. Claro que, al final, los demás, aun criticando nuestra arrogancia, terminan siendo más inteligentes y dejándonos hacer mientras ellos disfrutan las mieles del ocio. Y es que de 'prepotente' a 'pringao' va solo un rato (concretamente, el que nosotros estamos currando mientras ellos descansan).

Este, llamémoslo, 'pringamiento-prepotente' tiene sus inconvenientes.

Por ejemplo, la peligrosa seguridad de ser imprescindibles. Todos somos únicos, sí, pero, aunque nos pese, no irreemplazables. Es más, cocinero o líder político, si un día, por enfermedad, cansancio o rabieta, amagas con salir corriendo y el mundo tiembla a tu alrededor es que no has hecho bien tu trabajo porque no te has molestado en compartirlo.

Además, ese empecinamiento en la autovirtud termina cobrando tintes dictatoriales. No es que seas Hitler, aunque mirar al resto como si fuesen lisiados mentales no los gasea, pero los anula.

Tras este examen de conciencia, servidora debería proponerse cambiar. Ser flexible, fluir. Pero es lo que tenemos los cuasiperfectos. Que no podemos tomarnos un descanso, ni siquiera, de, pongamos, cinco días.