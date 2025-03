Precisiones lingüísticas

No es que una se las quiera dar de filóloga. Ni que, renegando de sus orígenes rurales (conquenses, para más inri), intente hacerse la 'finolis' ... pretendiendo que domina el castellano cual académico de la lengua vallisoletano. Sin embargo, cada vez más, constato algunas manías lingüísticas que resultan molestas incluso a mis poco exigentes pabellones auditivos.

Así, me parece absurdo el uso constante de la expresión, originaria del francés, «poner en valor» cuando en castellano contamos con palabras tan bellas como «resaltar» o «elogiar». Que uno comienza usando giros gabachos y termina instalando una guillotina en la Puerta del Sol –y no, no me refiero a Ayuso, por muy dada a cortar cabezas que se esté volviendo–.

También están quienes se empeñan en opinar «bajo» su punto de vista y no «desde» él. ¿Desde dónde opinan? ¿Desde el ombligo? Entonces, por pura proximidad biológica, ¿con qué piensan? ¿Con el culo?

Me desagrada que una vicepresidenta del Gobierno español se empeñe en comerse la «d» de los participios. Por muy del sur que sea, «presupuestado» es con «d» en Sevilla y en «Bilbado».

Pero lo que peor llevo es esa manía, especialmente de los políticos, de confundir «debe» y «debe de», mayormente porque, a fuerza de usar mal el lenguaje, se han hecho tal batiburrillo mental que ya no distinguen entre lo que es obligación –«deber»– y lo que, habitualmente cargado de intencionalidad, es solo presunción –«deber de»–.

Escucho a, por ejemplo, el señor Feijóo confundir ambos términos. A servidora, en su ignorancia, le da por pensar que, igual es que para él es lo mismo «deber» que «presuponer». Que asumir como ciertas acusaciones de corruptos fiscales debe de darle mayor rentabilidad política que cumplir con su deber de dedicarse a solucionar problemas en lugar de expandirlos, contagiando a algunos jueces, empeñados en procesar en base al debe de antes que al deber de objetividad jurídica. Ayuso, sin ir más lejos, debe de estar celebrando los líos políticos y judiciales ajenos derivados de que su «propio» no hiciese lo que debía, es decir, pagar impuestos.

El mismo Pedro Sánchez tampoco termina de diferenciarlos. Asumiendo que la Generalitat Valenciana debía alertar y prevenir primero y reparar las consecuencias después, supuso que Mazón debía de estar cumpliendo como debía el fatídico día de la DANA. Este, a juzgar por su tardanza culinaria, debía de estar comiéndose una paella grano a grano. Por ello, en vista de la indigestión incapacitante del valenciano, el Gobierno de España debía haberse saltado los protocolos que tanto están entorpeciendo lo urgente y haberse hecho cargo de gestionar con la mayor efectividad posible un desastre que el pueblo no debería seguir todavía padeciendo.

Y así cientos de ejemplos de mal cumplimiento del deber de hacer lo que deben porque deben de habernos tomado por tontos.

Y, aun comprendiendo hasta su defectuoso castellano, una no termina de entenderlos. Igual, es cosa mía, que debo de ser muy torpe.