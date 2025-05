Polvo eres

Puestos a elegir ¿qué canción les gustaría que les acompañase en su último tránsito? Servidora lleva unos días pensándolo desde que oyó lo útil, práctico ... y casi imprescindible que resulta dejar –como decía nuestro dictador patrio– «todo atado y bien atado» a la hora del adiós.

Y es que diseñar el propio entierro está de moda.

A ver, planificación del más allá siempre ha habido. Nuestra parte espiritual vive en el propósito de permanecer alerta y con el alma limpia, no vaya a sorprendernos el óbito con ella a medio asear y terminemos sufriendo las penas del infierno o reencarnándonos en hormigas, mientras nuestro yo pragmático se dedica a contratar seguros de vida con idea de que los que queden no necesitasen vender su alma para deshacerse de nuestro cuerpo. Siempre ha habido, también, quienes cargan a los herederos con el mandato de esparcir sus cenizas por, pongamos, el Everest o los que escogen el lugar de la sepultura en base a los vecinos con los que han de compartir Eternidad.

Ya estábamos tardando en hacer del funeral un acto casi marcial capitaneado por un 'funeral planner'

Claro que ahora, habiendo perfeccionado la organización de eventos sociales con más diseño que el Guggenheim, las bodas faraónicas, la anunciación protocolaria del género del nasciturus, los bautizos civiles y hasta la celebración de divorcios temáticos, ya estábamos tardando en hacer del funeral un acto casi marcial capitaneado por un 'funeral planner'.

Servidora, por morbo o curiosidad, accedió hace poco al formulario 'online' de dichas exequias y casi sufre un apechusque fatal, agobiada por tanta toma de decisión. Para alguien que vive intentando que la vida le sorprenda –para bien, a ser posible– es bastante difícil resolver algo que espera que suceda al más largo plazo posible.

Elegir, por ejemplo, entre entierro natural, con ataúd biodegradable, o ecológico, que es igual pero en un cementerio libre de pesticidas o entre cremación o criogenizacion, que siendo una de Cuenca, con pedir que la entierren allí ya tiene asegurada una perpetuación más tiesa que Walt Disney. Pensar las canciones. La más seleccionada es 'A mi manera', de Frank Sinatra, aunque una, más castiza, igual elegiría 'Devuélveme la vida, que me las has quitao', de Bustamante. O decidir si quieres dejar algunas palabras, ya sea durante el acto ya en tu parcela virtual. Pensándolo bien, igual sería el momento para sincerarse, hablar mal de quien te parezca y contar secretos ignotos. Total, a peor tú ya no vas a ir.

Todo es cuestión de precio, aunque hay garantía de total satisfacción. Claro que, a ver cómo te quejas una vez utilizados sus servicios.

Personalmente, no es que prefiera un entierro 'lorquiano', con plañideras y luto de diez años, pero tanta sofisticación me resulta bastante fría. Además, tras pasarme la vida siendo madre, profesional, cuidadora, ama de casa…, para una cosa que no voy a tener que controlar, prefiero dejarla al albur de quienes queden. Allá ellos.

Polvo eres y polvo serás, pero, entre polvo y polvo, mejor disfrutar que planificar.