Políticos y 'Mamachichos'

No sé si se acordarán de cuando la tele era todavía un mueble grande, con su pañito de ganchillo, su gitana y su toro encima. ... Casi una novedad para los padres de los sesenta que, siendo ya abuelos, opinaban –al menos mis padres así lo decían– que la gente y, sobre todo, los jóvenes aprendían muchas cosas malas pasando tanto tiempo delante del televisor.

Eran años en que la familia se sentaba junta a ver el 'Un, dos, tres' y cuando sonaba la musiquilla del telediario aún había quien decía que empezaba «el parte».

Del canal único –el UHF era un adjunto casi simbólico– en blanco y negro se pasó a la oferta de varias cadenas igual que, en la política, de un mandatario único llegó la oferta de múltiples alternativas.

«Viva la variedad», pensábamos, aunque pronto comprobamos que, paralelamente al sonrojo que nos provocaban las 'Mamachichos', algunos aspirantes a gobernar eran también bastante bochornosos. El cotilleo, el 'Tomate', las discusiones, los insultos…, se sucedían. Y en la tele –especialmente en la 'tele-basura'– también. Había tantos cardos en ambos florecimientos que algunos teníamos la sensación de estar malgastando la recién estrenada libertad. La televisiva y la otra.

Pasemos al presente. Ahora, raramente la familia se reúne en torno a la tele y cuando lo hacen no es extraña la estampa de ver a cada miembro usando, además, su correspondiente pantalla –móvil, tablet–, lo que viene a ser como si cada cual estuviese en su mundo virtual.

La tele de siempre ya no es lo que era y, para rematar, asistimos al último 'boom' en el mundo de la imagen: las series. El vídeo no mató a la estrella de la radio, pero Netflix sí ahogó a las estrellas de la programación 'tradicional'. Hay series de todos los gustos, estilos y colores. De amor, de drama, de ciencia ficción, míticas y hasta obligatorias, esas que convierten a quienes no las ven en una 'rara avis', casi un apestado, sin criterio ni tema de conversación.

Y, claro, el mundo de la política no podía ser menos. Hay proyectos buenos, sí, pero es tanta la oferta de 'política-basura' que parece que aquella afirmación de mis padres hubiese dado la vuelta y fuese ahora la realidad la que pervierte a la ficción.

Quizás estemos tirando el dinero suscribiéndonos a tantas plataformas cuando con un informativo tendríamos entretenimiento para rato. ¿Qué 'Ala Oeste' iguala el folletín de nuestro Congreso? ¿Qué 'Sopranos' imaginarían una trama como la de Koldo dando la calda mientras algunos políticos le hacen el caldo gordo? ¿Qué Stanislavski supera la comparecencia de Ábalos y su tono victimista y desgarrado? ¿Qué 'Juego de Tronos' aventaja al novelón Puigdemont?

Lo triste es que uno puede elegir ver series de muertos vivientes o no. Sin embargo, cualquier telediario, con sus dramas, sus culebrones y sus políticos 'mamachichos', nos ratifica en la idea de que no necesitamos dragones ni zombis para acercarnos a un cataclismo.