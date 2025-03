Petate de supervivencia

Que no cunda el pánico: la Unión Europea ha sugerido/aconsejado/ordenado que vayamos preparando un kit de supervivencia, por si acaso.

Como si no ... tuviésemos cada cual bastante con lo nuestro, las altas instancias, esas que mantenemos para que nos protejan, pretenden calmarnos –o advertirnos– diseñando una lista de productos con los que sobrevivir durante 72 horas, por si tuviésemos que enfrentarnos a una catástrofe natural o provocada por los mismos que nos están avisando.

Servidora, muy bien mandada, se ha puesto manos a la obra. Hay que preparar una mochila con tiritas, medicinas, comida y una navaja suiza –vamos, como el bolso de madre, pero sin gusanitos– y, además, tener en casa suficiente avituallamiento para aguantar tres días sin morirnos.

Ya he comprado papel higiénico en abundancia, oreado la manta zamorana y, como buena manchega, rellenado la orza de chorizos en aceite, así que, por ahí, ya estaría. Luego me he puesto con el petate. Cuanto más leo, más voy metiendo. No sé si al final resultará práctico ir cargada con diez kilos, por mucha urgencia que haya, aunque supongo que no habrá un kit estándar. Lo que en mi caso son gafas y medicinas en el de mis hijos serán dispositivos y condones.

Con las mudas limpias preparadas y la casa en perfecto estado de revista, sigo insegura y dubitativa. Me pregunto ¿hay que llevarlo siempre encima o esperamos a que nos avisen? ¿Estamos seguros de que avisarán o, en el hipotético caso de que quien tenga que dar la alarma esté «comiendo», esperamos, rezamos, vamos inyectándonos la antitetánica?

Pero, sobre todo, recordando imágenes de territorios arrasado en Ucrania o Gaza, dudo que, con mi casa reducida a escombros, de verdad, sirva de algo la nevera llena ¿Realmente pretenden que cure un impacto de misil con tiritas? ¿que arregle el cuerpo de mi hijo con cinta americana? ¿En serio aconsejan preparar un bunker a quienes apenas pueden acceder a una casa? ¿Van a proveer en las colas del hambre con alimentos para tres días? ¿Por qué tres días? ¿Qué pasa, después nos despertamos y todo ha sido un sueño?

Es verdad que el mundo se ha vuelto imprevisible, pero con estos consejos de fingido paternalismo simulan que les importamos mientras nos atemorizan para justificar la enorme inversión en guerra que están preparando. En mi ignorancia, entiendo lo de «si vis pacem para bellum», aunque también creo que estamos alimentando una rueda fatal donde siempre habrá alguien que tenga las armas más poderosas y que David nunca vencerá a Goliat porque la onda del pequeño se neutraliza con un escudo antiaéreo del gigante.

Quizás, el verdadero kit de supervivencia sería aquel que contuviese la llave de una vivienda digna, un contrato de trabajo justo y una cartilla sanitaria sin esperas. Igual así las urnas no parirían fanáticos descerebrados. Y podríamos seguir llevando en la mochila un buen bocadillo de pimientos para salir al campo sin prisas y sin temores.