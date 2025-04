Ocio y negocio

Con este don que tenemos los españoles para poner nombre a todo, escucho ahora la palabra «tardeo» que, no, no se refiere a la crónica ... impuntualidad mediterránea ni a ese amigo plasta cuyos retrasos todos padecemos.

El término viene de unir «tarde» y «tapeo» porque, al parecer, nos ha dado por alternar –palabra viejuna donde las haya– por las tardes, es decir, salir de copas y discotecas sin necesidad de llegar a casa usando la linterna del móvil.

Lo extraño del asunto es que estemos adoptando esta tendencia casi solitos –restricciones pandémicas aparte– sin que, todavía, haya venido impuesta por autoridad alguna.

Últimamente, los defensores de la libertad agresiva, esos que se empeñan en que ya no se puede hacer nada –ni chistes de mariquitas, ni fumar en los bares, ni siquiera beberse un carajillo cuando conduces un camión– ven ahora amenazado otro de sus «derechos»: dar la turra hasta altas horas de la madrugada, porque la ministra de Trabajo sugiere que, igual, habría que revisar nuestros horarios de público esparcimiento.

Es cierto que, en un país con el 11,6% del PIB proveniente del turismo y donde en verano no se puede salir hasta las diez de la noche, la nocturnidad viene prácticamente impuesta.

Nocturnidad, sí, pero sin «alevosía», entendiéndose «alevosía» como ignorancia intencionada de aquello que es justo.

Por ejemplo, hasta que un robot infalible nos sirva las copas, los camareros siguen siendo humanos, con su familia y su cansancio. Profesionales a quienes, quizás, no les importaría cambiar de turno siempre y cuando tengan un plus salarial de nocturnidad. Si queremos un turismo de calidad y no guiris borrachos vomitando por las esquinas, igual habría que formar y valorar más a nuestros trabajadores del ocio.

Otro factor –si no de intencionalidad– de descuido en la observancia legal son las molestias. Salir de un local a las dos de la noche no obliga a ir cantando el 'Asturias patria querida' a voces cerca de edificios donde la gente pretende descansar –recuerden los noventa de la Madrila cacereña– ni dejar tirado todo lo que nos sobre.

No hace falta vivir como en media Europa, en cuyos pueblos, incluso en agosto, a las siete parece que haya habido una amenaza nuclear, aunque bien cabría revisar los pros y contras de nuestros horarios. Aquí matamos de hambre a los extranjeros cuando les invitamos a comer a las tres. A cambio, les entrenamos en el arte de la siesta. Programamos 'Masterchefs' infantiles a las once de la noche, pero seguimos dejando a los niños el plato rehusado –y «re-usado»– de lentejas del mediodía para cenar. Abrimos hasta tarde, pero tenemos churrerías de guardia...

Ya se sabe: ocio constante ni cuerpo que resista ni bolsillo que aguante. Y que sea, además, bien legislado y mejor pagado. Que luego pasa lo que pasa: no se paga suficientemente a los porteros de discoteca y tienen que dedicarse, como el pobre Koldo, al chanchulleo y la corrupción.