A veces me da mucha pena ser racional. Vivir negando aquello que mi mente no analice y empeñarme en rechazar cualquier cosa que no pueda ... materializar con mis sentidos. Ver, oír, tocar, pero nunca confiar.

Envidio, entonces, a los antiguos, esos que creían en hechizos y milagros. Los que con una plegaria invocaban la benefactora lluvia o pagaban con ofrendas la curación de enfermedades que juzgaban fatales. Me da pena, sí. Pienso cómo me gustaría aguardar que en esta corta noche de san Juan un ritual trajese la magia y ahuyentase los malos espíritus. Prender, por ejemplo, una hoguera y esperar que sus llamas apagasen el ardor que los periódicos encienden en mis entrañas. Que las brasas quemasen las inmundicias políticas y purgasen nuestros oídos, abrasados por demasiadas ofensas y mentiras, con el crepitar sereno de sus chispas de luz. Imaginarme bañándome en un río, claro y fresco, capaz de purificar el corazón. De lavar las manchas que con tanto conformismo, tanta resignación, tanto silencio se me han ido enquistando. Enjuagar la pátina que las imágenes de guerra, desolación e injusticias van incrustando en mis arterias. Considero algún conjuro que me otorgue aquello que deseo. Pedir, por ejemplo, que mis hijos tengan una vida plena y tranquila. Que consigan un hogar que les guarde de la intemperie y cobije sus sueños. Que posean un paraguas que les salve de los chubascos que habrán de afrontar y un abanico que avente las penas que van a ir encontrando. Que nunca hallen fantasmas que les aparten del camino recto y que mis nietos, que no sé si llegaré a conocer, nunca hayan de sentir envidia de la vida que sus abuelos tuvieron. Sueño, como el bardo inglés, con seres mitológicos. Con hadas corriendo libres sin faunos que las persigan. Sin sátiros que se esconden tras los árboles para embestir a las niñas, que aprovechen sus pezuñas para golpear a las mujeres o que traten a las ninfas como a un trozo de carne, mejor cuanto más fresca, que paladear entre sus fauces. Quisiese recolectar hierbas que reposasen en mi ventana para, al amanecer, sanear el olor a podrido del odio al diferente. Ser capaz de quemar todo aquello que una vez creí necesitar y desalojar mi vida haciendo un hueco enorme para los amigos. Conocer a «las encantás» de Montijo, que borren mis miedos; coser un «mastro», como en Olivenza o Alconchel y, al verlo arder, olvidarme de los peleles que roban mi energía. Ojalá supiera un sortilegio que nos devolviese a un tiempo más simple. A una vida amable, si es que acaso llegó a existir. A una época en que el hombre aún no fuese un lobo. O puede que siempre lo haya sido y ni siquiera en el Edén las cosas fuesen perfectas. A lo mejor por eso, aunque solo fuese por una noche, la más corta del año, Eva inventó la magia. Y Adán se lo creyó.

