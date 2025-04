Entre imágenes de políticos repeinados y datos económicos incomprensibles, contemplo una escena que me paraliza. Un niño, de unos nueve años, está siendo abatido a ... tiros. Las balas parecen provenir de un francotirador. Mientras el chico empieza a revolverse, incapaz de huir, aparece otro niño de edad similar y, a cuerpo descubierto, comienza a tirar del que yace en el suelo en un intento, finalmente inútil, de salvarlo. Es, a su vez, tiroteado y herido. Desconozco si eran hermanos, si el segundo murió o si aún está siendo capaz de sobrevivir a su propia bondad entre tanta maldad ajena.

En el mismo telediario, o quizás era otro, últimamente todos me parecen iguales –una sucesión de mentiras, vanidades y tragedias–, más niños. Unos críos de apenas catorce años han agredido a una niña de once. Es una información recurrente. Niños que agreden a otros niños, no por defensa o necesidad. Lo hacen por diversión. Desnudan a niñas en fotos manipuladas. Graban sus peleas y difunden imágenes de las que, al parecer, otros disfrutan. Se regodean en la violencia, especialmente la sexual, antes de tener siquiera edad para ir a la cárcel. Y está sucediendo aquí, en el mundo rico y civilizado.

En mi mente se juntan las informaciones, las imágenes, las circunstancias. Y no entiendo nada.

No entiendo cómo, entre el horror de la guerra, florece la compasión. Cómo, aun teniendo tan lleno el corazón de lucha y resentimiento, brota la humanidad. Ni cómo en este lecho de algodón de azúcar en el que estamos criando a nuestra infancia puede aflorar tanta agresividad sin sentido.

Pudiera ser que cuando alguien vive en el infierno, huele la pestilencia de la muerte, escucha las bombas reales, toca cuerpos mutilados o paladea el sabor de la boca seca y agrietada por la sed, llega a conocer y asimilar el sufrimiento como algo fatal e irreversible.

O que, quizás, cuando te instalan en un mundo perfecto, donde las películas censuran la muerte de una cierva –madre de Bambi– mientras las pantallas caseras ofrecen la llave digital de juegos de guerra y pornografía salvaje, todo termina pareciendo una ilusión inventada. Un juego sin consecuencias. Una pantalla más de la que, tras violar a tu compañera o maltratar al más débil de la clase, puedes salir indemne vencedor. A más daños, más puntuación o más 'likes'.

Puede que incluso los adultos, a fuerza de ver destrucción y escuchar cifras macabras, nos hayamos acostumbrado tanto que las hemos instalado en nuestra propia nube digital, convertidas casi en otro de esos juegos inanes, para asumirlas cual producto lejano que no dañe nuestras retinas ni nuestras conciencias.

Y así, mientras tanto, poder seguir llenando de regalos –sin límites materiales– y mimando –sin límites morales– a nuestros cada vez más escasos niños, no sea que los traumaticemos enseñándoles que existe la muerte y el dolor y que, contrariamente a sus videojuegos, aquí solo nos han instalado una vida.