¿Qué han hecho los musulmanes por nosotros?

Hay días en los que me levanto más española que de costumbre. Me propongo, entonces, hacer cosas propias de esa españolidad. Escucho la guitarra española, ... observo a mi alrededor bellos edificios de ladrillo o azulejos y me admiro viendo el agua ordenadamente por las acequias. Degusto una naranja o un arroz con canela. Quedo con un amigo para jugar al ajedrez y, antes de salir, me ducho, me pinto los ojos, cepillo mis dientes, me aplico desodorante y abotono mi chaqueta de pura lana merina. Tomamos un gazpacho con comino y, de postre, turrón. Ya de vuelta, miro el tique en papel y consulto el saldo de mi cuenta. Y al acostarme me digo 'olé' con este país.

Claro que tanto españolismo sería imposible sin los casi ocho siglos que los árabes estuvieron en España porque nuestra guitarra (influida por el laúd), los azulejos, naranjas, arroz, comino, canela, acequias, ajedrez, dentífrico, botones, papel, números, turrón... y hasta la oveja merina o el 'olé' fueron introducidos en nuestra península durante ese periodo que tanto nos cuesta recordar y, últimamente, admitir.

Ante todo aclaremos que, según la Fundéu, 'árabe' se aplica a una etnia y su lengua, 'musulmán' es un término religioso -no todos los árabes son musulmanes ni todos los musulmanes son árabes- e 'islamista' es aquel que se empeña en aplicar la doctrina del islam -con interpretaciones más o menos excesivas- a la vida política y social de un país.

Pues bien, teniendo en cuenta que en España, aunque por entonces ni siquiera fuera España sino un conjunto de reinos pegándose entre ellos, los árabes permanecieron más de setecientos años y que quienes vinieron eran musulmanes, sería bastante arriesgado para cualquiera de nosotros afirmar que no corre ni una sola gota de dicha etnia por nuestras venas. Por fuerza, de las aproximadamente treinta generaciones que se sucedieron aquí durante esos siglos, algún nativo tubo que mezclarse con ellos. Por eso, cuando oigo hablar de 'moros', versión despectiva de mezclar los tres términos -bueno, de los árabes ricos de la Costa del Sol, menos-, cual si todos descendiésemos de la pata del Cid -por cierto, un mercenario que también combatió contra los cristianos a sueldo de los 'moros'- me paro a pensar que los españoles un poco moros sí que somos. Seguro.

Y, sobre todo, cuando escucho decir que vienen a robarnos nuestra identidad, esa que consiste cada vez más en comer comida extranjera, ver series americanas y vestirnos con ropa hecha en Vietnam, me resulta, como poco, chocante. Aunque, peor me suenan quienes se empeñan en convertir a los inmigrantes, de esa u otra etnia o religión, en el foco de todos los males e instan a emplear la violencia contra ellos como si no fuese precisamente el odio y la violencia el mal mayor. Así que, además de preguntarnos qué han hecho los musulmanes por nosotros, igual deberíamos empezar a preguntarnos qué podemos hacer ahora nosotros por ellos.