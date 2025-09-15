HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué han hecho los musulmanes por nosotros?

Ana Zafra

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Hay días en los que me levanto más española que de costumbre. Me propongo, entonces, hacer cosas propias de esa españolidad. Escucho la guitarra española, ... observo a mi alrededor bellos edificios de ladrillo o azulejos y me admiro viendo el agua ordenadamente por las acequias. Degusto una naranja o un arroz con canela. Quedo con un amigo para jugar al ajedrez y, antes de salir, me ducho, me pinto los ojos, cepillo mis dientes, me aplico desodorante y abotono mi chaqueta de pura lana merina. Tomamos un gazpacho con comino y, de postre, turrón. Ya de vuelta, miro el tique en papel y consulto el saldo de mi cuenta. Y al acostarme me digo 'olé' con este país.

