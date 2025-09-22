El mono y el dedo

Sesudos científicos internacionales han corroborado lo siguiente: a los chimpancés les gusta la fruta. Mucho. Como complemento alimenticio y como suplemento etílico, es decir, para ... emborracharse.

Veía estos días un vídeo en el que, tras consumir los frutos más fermentados, los primates pasaban a un estado de aparente felicidad debido, seguramente, a que con la fermentación dichos frutos producen etanol y así, al cabo del día, pueden haber ingerido el equivalente a medio litro de cerveza.

Esta combinación de cañas y frutas me trajo reminiscencias de alguna autoridad política famosa por aunar el gusto por ambos, autoridad esta, por cierto, ubicada también en la jungla geográfica de Madrid y en la selva social del poder.

A pesar del color, probablemente la fruta favorita de la señora Ayuso sea el tomate, que es sinónimo de follón

Existe una teoría del 'mono borracho' que afirma que, si bien ese consumo de alcohol ayudó a la evolución del simio al humano, aparentemente más inteligente, también dio como resultado nuestro gusto por el bebercio, hipótesis esta fácilmente verificable observando cualquier reunión de guiris en nuestras costas y su involución hacia el mono tras varios horas bebiendo.

Pero volvamos a la fruta, producto incorporado a la vida política del país después de que la señora Ayuso expresase sus gustos culinarios –o el disgusto que se estaba comiendo– en pleno Congreso de los Diputados. La verdad, no creo que fuesen el momento ni el lugar para reflexiones gastronómicas. Además, si tomamos 'la fruta' como metáfora, así en general, implicaría TODA la fruta. Es decir, tanto las manzanas verdes como las amarillas y hasta las rojas. Y no parece que sea así pues la susodicha resulta bastante selectiva en sus elecciones y criticona con quien difiere de ellas. Probablemente, a pesar del color, su fruta favorita sea el tomate que, amén de su versatilidad según la conveniencia –fruta biológicamente y verdura para cocinar– es sinónimo de follón en la jerga castiza.

Claro que si, en lugar de nombrar la fruta, lo que en realidad hizo doña Isabel fue nombrar a la madre del presidente, la cosa es aún peor. Primero porque es una falta de respeto al lugar que guarda nuestra democracia y segundo porque si nadie merece ser insultado, mucho menos cualquier autoridad que haya de representarnos aquí y en el exterior.

El insulto es la derrota de la oratoria. Lo que se usa ante la falta de razonamiento. Y, tristemente, asistimos a una carrera de descalificaciones que no parece tener límite y que debería abochornar a quienes la utilizan como principal argumento. Servidora sí se avergüenza oyendo palabras que nuestras madres nos prohibían bajo amenaza de limpiarnos la boca con lejía.

Ahora todo vale. Aunque bien podría ser que tanto aspaviento sea una forma de hacer fermentar lo que que en realidad debería alimentarnos. Que tanto chascarrillo hueco emborrache nuestro espíritu crítico para que hablemos más de las palabras que de los hechos que tapan. Y que, como en el proverbio, si acaso algún sabio apunta al cielo, los tontos solamente miremos al dedo.