Meteorosensibles

Vivimos momentos tensos. Uno se junta en el ascensor con el vecino del quinto y, cual minuto postrero, ve pasar por su cabeza un catálogo ... de temas de conversación que va, poco a poco, desestimando. ¿Política? Imposible, seguro que es de los otros, de los equivocados. ¿Fútbol? Sí hombre, este será del equipo al que siempre favorecen los árbitros. ¿Televisión? ¿Será de Broncano o de Motos, de Ana Rosa o de Intxaurrondo? Así que, en aras de la convivencia, termina decantándose por un tema, en principio, neutral: el tiempo.

Craso error. La situación atmosférica también es susceptible de sembrar polémica porque, según los estudiosos, a cada cual afecta de manera distinta, basándose en un principio científico, ya desarrollado ampliamente por nuestros abuelos, formulado como «Nunca llueve a gusto de todos».

Sabíamos que cuando llega el calor, aunque los chicos se enamoran –Sonia y Selena 'dixit'–, la gente se vuelve más irritable, crece la agresividad y se incrementa el número de homicidios. Que el otoño provoca depresiones y aumentan los suicidios o que la primavera es fatal para los asmáticos. Lo último según los psicólogos es que, debido a este rosario de borrascas de nombre extraño que estamos padeciendo, una de cada veinte personas desarrolla un trastorno afectivo estacional (TAE) que provoca apetito del malo, ganas de dormir y sensación de agotamiento. Vamos, el típico aburrimiento invernal solo que con nombre en acrónimo, para que parezca más grave y puedan recetarnos alguna píldora al respecto.

Es verdad que el cuerpo pide primavera, esa que oficialmente llegó el jueves pasado, aunque también es verdad que abril es el de las aguas mil. Es cierto que en un país de pertinaces sequías está mal visto criticar la lluvia. Y hasta que, ya puestos, el espectáculo del tendedero en el comedor empieza a resultar fatigoso.

Sin embargo, cabría preguntarse ¿de verdad que esa depresión, llámese TAE o, simplemente, mal rollo, es por culpa de la lluvia?

Porque, a poco que uno se ponga, seguro que encuentra un chaparrón de posibles inductores para sentirse «como un trapo». Y no tan fortuitos como los fenómenos naturales. A servidora le causa bastante depresión la borrasca verbal de un Trump desencadenado, como si la presa de la razón que debiera contener sus palabras hubiese reventado inundando el sentido común de quienes ríen sus ocurrencias. Le provoca escalofríos el aguacero de armas que nos quieren vender, llamándole paraguas, obviando que su misión final es hacer germinar amapolas en el pecho de la humanidad. Y asiste, horrorizada, a la astenia primaveral, cuyo síntoma flagrante es la inacción generalizada, que ha invadido al mundo ante la masacre de Gaza.

Por eso, volviendo al ascensor, desprovistos del parapeto digital, a ver quién se atreve a entablar conversación en nuestra polarizada sociedad. «Pues sí, pues sí», podemos decir y, como en el chiste, esperar que el vecino no nos responda malhumorado: «Pues no. Y me bajo, que ya me está usted molestando».