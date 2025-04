Manosear el pasado

Cuentan que, a finales del XIX, recién terminada la unificación de Italia –un rompecabezas de estados hasta entonces– un político de la época afirmó: «Hemos ... hecho Italia, ahora hemos de hacer a los italianos».

No es que el señor Massimo d'Azeglio, nombre del susodicho, pensara ponerse a hacer figuritas comiendo pasta y con la mano gesticulosa. Su espuria intención era que aquello que la geografía había unido no llegase a separarlo el hombre. Había, pues, que buscar un pegamento que ligase a parmesanos y lombardos de manera que, llegado el caso, en lugar de discutir entre ellos, se uniesen para atizar a los de fuera. Y, claro, para unir «figuritas», pocas sustancias tan adherentes, incluso en un país recién formado, como el pasado, cuanto más glorioso mejor, aun no habiendo sido exactamente común a todos sus integrantes.

Y es que, cuando el presente se empeña en mostrarnos cuán frágiles somos, siempre hay algún demagogo que, apelando a la grandeza de lo que un día se fue, convenza a las masas de la necesidad de volver a serlo.

La utilización política del pasado es una práctica populista, pero habitual. Cada cual se apropia de él para usarlo a su antojo y arrojarlo al contrario.

Mussolini soñaba con ser el nuevo Calígula y devolver a Italia el esplendor del Imperio Romano. Hitler, en una Alemania humillada y deprimida, prometía volver a la grandeza de un pueblo de raza pura, apropiándose de símbolos como la música de Wagner, poblada de walkirias y nibelungos, de tal manera que, como decía Woody Allen, al escucharla aún dan ganas de invadir Polonia. Israel ha cimentado un país en el dolor de un pueblo errante que, según el Antiguo Testamento, posee una «tierra prometida», aunque, dada la laxitud del contrato original que no estipula fronteras, se ha otorgado el derecho a expandirse sin mesura.

En España acabamos de conmemorar la Hispanidad, signifique lo que signifique, en plena controversia diplomática con Argentina, Venezuela y Méjico.

El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a América. Quinientos años después, aquello es interpretado según los intereses de quien lo use. Hay quien celebra la grandeza de la Conquista y quien la tacha de genocidio. Otra vez el pasado al servicio de los intereses políticos.

Tan extremo es aquel que reivindica un origen indígena mientras practica una política que ignora a los nativos como el que se viste con el casco morrión sin haber hecho ni la mili.

Servidora, en su ignorancia, no osaría manosear la historia sin apenas conocerla ni juzgar con los ojos del presente las acciones del pasado.

Y desde luego, evitaría ponerse medallas o fustigarse por algo en lo que, aun siendo «mucho» española, no haya intervenido. Porque ni todos los españoles «hemos» descubierto América, ni todos «hemos» sometido a los indios. Pero, desde luego, tampoco todos «hemos» ganado un Mundial ni vencido en veintidós Grand Slams. Por mucho que, desde el sofá, hayamos animado a Rafa.