De aquella maldición

El trabajo es, según la Biblia, un castigo divino. Una maldición –«Ganarás el pan con el sudor de tu frente (…) Porque polvo eres y al ... polvo volverás»– que un Dios mosqueado con sus hijos bramó mientras los expulsaba de un Paraíso de ocio, amor libre y hojas de higuera. Desde entonces, el ser humano, entre polvo y polvo, vaga por esta tierra condenado a procurarse los tres pilares de su existencia: salud, dinero y amor.

Quizás por eso se han inventado expresiones como «el trabajo es salud», cuyo creador, seguramente, no pasaba el día picando piedras. O aquello de «amor al trabajo», que como idea romántica es bastante discutible si nos atenemos, por ejemplo, a la que tienen liada en Francia por el empeño gubernamental de alargarles la relación idílico-laboral o, lo que es lo mismo, subirles la edad de jubilación.

Y es que, en esta época de relaciones líquidas, la fidelidad no se estila. Si antaño el amor nos unía «hasta que la muerte os separe» y uno se hacía, pongamos, zapatero remendón hasta caerse de viejo, en la era del trabajo intelectual, muchos de nuestros jóvenes cambian de empleo como de pareja. Y no solo por la propia inestabilidad laboral de un mundo cada vez más tecnificado incluso en trabajos tradicionales, como agricultor o maestro, en los que ahora hay que dominar informática «nivel avanzado». Es, sobre todo, por una filosofía vital de trabajar para vivir en lugar de lo contrario que está provocando fenómenos como «la gran dimisión», el «ahí te quedas» de toda la vida en versión jefe. O «la dimisión silenciosa», también llamado cultura de «se me cae el boli a las cinco», consistente en trabajar lo justo, sin regalar un ápice demás a la empresa. Vamos lo que viene siendo el 'funcionario tipo' de toda la vida.

Utilizar la empresa sin dejar que esta te use a ti o hacerse cortejar por empresarios que ven como, por ejemplo, en trabajos relacionados con el mundo digital sus empleados, seguros de encontrar algo mejor, renuncian constantemente son marcas de un mundo laboral que está cambiando mucho. Muchísimo.

Y no solo económicamente hablando. Si para los soldados romanos el bien más preciado era la sal –de ahí «salario»– hoy el más codiciado es el tiempo. Incluso, en la era del 'tele-todo' –«tele-comida», «tele-amor», «tele-predicador»– el teletrabajo se está convirtiendo en una exigencia de quienes, si la ocupación lo permite, prefieren trabajar desde casa, ya sea la propia, ya desde la playa o el pueblo de los ancestros.

El cambio es, además, la demanda de nuevas profesiones. Recuerdo cuando, enseñando oficios en inglés, un alumno dijo «mi padre es encofrador», empleo que, por supuesto, no supe traducir. Hoy, entre «streamers», «coaches», «community managers», «riders», son ellos quienes las traducen por mí. Y no quiero imaginarme los apellidos del futuro, cuando, en lugar de Juan Molinero o Rosa Herrero, encontremos Antonio Criptomonedólogo o Carmen Placasolarista.