Midiendo las palabras

E mais trabalhar

Ana Zafra

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:06

No sé cuántos recordarán un sketch de Emilio Aragón en el que, vestido de militar gobernante, se asoma a un balcón de lo que se ... intuye una república bananera para lanzar un discurso. Ante un público enfervorizado, comienza hablando de la pésima situación económica del país y propone un lema: «menos samba e mais trabalhar». Estupendo, así no habría país que no funcionase. Empieza a repetirlo y, a medida que lo va diciendo, comienza a mover el cuerpo al ritmo de esas palabras hasta terminar bailando samba desaforadamente mientras pide menos baile y más trabajo.

