No sé cuántos recordarán un sketch de Emilio Aragón en el que, vestido de militar gobernante, se asoma a un balcón de lo que se ... intuye una república bananera para lanzar un discurso. Ante un público enfervorizado, comienza hablando de la pésima situación económica del país y propone un lema: «menos samba e mais trabalhar». Estupendo, así no habría país que no funcionase. Empieza a repetirlo y, a medida que lo va diciendo, comienza a mover el cuerpo al ritmo de esas palabras hasta terminar bailando samba desaforadamente mientras pide menos baile y más trabajo.

Grande Emilio en su cultivo del humor absurdo, aunque, en esta ocasión la escena no pueda ser más real. Un político pidiendo justo lo contrario de lo que hace. O, como no paramos de presenciar este verano, comenzando su discurso criticando hacer política basada en descalificaciones para, acto seguido, pasar a insultar al contrario.

Y es que en este verano, de todo menos azul, el baile de contradicciones nos ha hecho llegar a septiembre, como si nunca hubiésemos parado, sin descanso, saturados y con las pilas sin cargar.

El fuego nos ha helado la sangre. Los encargados de controlar han contribuido al descontrol

El fuego nos ha helado la sangre. Los encargados de controlar han contribuido al descontrol. Los héroes de manguera en mano cual estoque, en lugar de honor y gloria, han sufrido hambre y extenuación. El verano de la calma convertido en invierno de nuestro descontento. La soñada triada 'sol, descanso y felicidad' transformada en 'asfixia, humo y rabia'. Y hasta un final del verano sin Manuel de la Calva que lo cante.

El mundo, para recordarnos cuán poco le importan nuestras vacaciones, ha continuado con sus malas noticias. Ahí siguen las guerras, el genocidio y la deshumanización. Ahí sigue el rechazo a los emigrantes mientras son explotados como mano de obra barata. Ahí siguen mujeres asesinadas y pedófilos. Ahí, jóvenes disparando a compañeros en las escuelas. Ahí un planeta enfadado matando de calor, sed o inundación. Ahí, la guerra económica, los aranceles y la humillante chulería de quienes saben que gobiernan el mundo.

Y ahí, y aquí, incendios desmesurados destruyendo nuestro entorno, arrasando con la vida de la gente, con su mundo, sus trabajos y sus recuerdos. Árboles que, al desaparecer, han dejado ver el bosque de la mala gestión y el abandono y el olvido de unas tierras por parte de quienes deberían mimarlas para que no se fuesen quedando vacías.

Qué pereza infinita escuchar la retahíla de reproches de los políticos, qué estupor ante su descoordinación –única y fundamental tarea que tienen que hacer durante el invierno– y qué impotencia ante la grandeza del fuego y la pequeñez de quienes solo miran el campo como un granero de votos.

Comenzamos septiembre y pronto nos venderán Halloween, nos dirán que es Navidad y correremos a las rebajas. Y, probablemente, otro año más, lo urgente se habrá comido a lo importante y aquellos que nos gobiernan seguirán distrayéndonos con samba en lugar de ponerse a trabajar.