Cosas de Kafka

La semana pasada se cumplieron cien años de la muerte de Franz Kafka. De la muerte física, porque su persistencia simbólica está totalmente vigente.

En ... su honor, llamamos «kafkianas» a aquellas situaciones que, desaparecida toda lógica, se vuelven perturbadoras y agobiantes y que, sin embargo, terminamos naturalizando. ¿Quién no ha vivido cientos de ocasiones en las que nuestra primera intención es buscar la cámara oculta pero que, por resignación o costumbre, acabamos asumiendo como normales?

Por ejemplo, cuando, como en su obra 'El castillo', la burocracia disuade a sus supuestos beneficiarios hasta de intentar sus objetivos. ¿Cuántas ayudas sociales se pierden por no entender el papeleo?, ¿cuántos ancianos no pueden fijar una cita telefónica con su médico?, ¿cuántos habitantes de zonas rurales están pensando guardar el dinero debajo del colchón, hartos de no tener un banco cerca?

O, como en 'La metamorfosis' en la que Gregorio Samsa se levanta una mañana convertido en insecto gigante. Pongamos, por ejemplo, algunos políticos. No es que les crezcan ocho patas –o sí, a juzgar por lo que consiguen ir atrapando– o que se dediquen a formar bolas de estiércol –bueno, esto también; cada vez son más malabaristas de la mierda–. Es su creciente deshumanización. Así, tenemos a un presidente argentino, autodenominado 'el león', quien, en un país en profunda crisis económica, suspende la entrega de cinco mil toneladas de alimentos comprados por el gobierno anterior y administrados por cooperativas y organizaciones sociales porque, total, «la gente no es idiota» y «no se va a morir de hambre y, a la postre, alguien lo va a resolver». Lo que, viniendo de un mandatario elegido por votación, sería como darle la vuelta al lema del Despotismo Ilustrado: «Nada para el pueblo, pero con el pueblo» .

En 'El proceso', un hombre es arrestado sin saber por qué. Sus gestiones para defenderse resultan inútiles hasta devenir en un clima de inaccesibilidad a la justicia y la ley. Sin entrar en detalles, hemos asistido a la citación como imputada de la esposa de un político, en medio de una campaña electoral, basándose en lo publicado por un periódico tendencioso y obviando el informe de la UCO que no encontró indicio de delito. Ilegal no es, aunque, como poco, sí una muestra de mala fe o mangoneo político.

Pero, en materia de «kafkianismo» la palma es la autorización, en las jornadas de reflexión y votación, a que un grupo de salva-patrias se reúna a rezar el rosario frente a la sede de un partido. No por la fecha. Ni siquiera por el lugar. Es por el motivo. En vez de rezar por los 36.000 muertos de Gaza o por el alma de tanto rojerío a punto de eterna condenación, oran contra la amnistía. Verdaderamente el 'procés' y el señor de Bélgica darían para otra novela de Kafka, pero ¿qué hay de aquello de: «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden»?