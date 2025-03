Invitaciones

Uno piensa que son la justicia, la democracia u otras entelequias, las que igualan a todos. Pero no. Si algo nos hace semejantes ante Dios, ... ante la ley y ante la duda es esa suerte de 'gataflorismo' que invade a cualquiera con la perspectiva de una invitación.

Y digo 'gataflorismo' por aquella gata Flora –cuyos padecimientos no repetiré por pudor– que con el acto inicial chilla, pero con el contrario llora, porque uno nunca sabe si el ser invitado es una bendición, muestra de aprecio, significación pública o cariño o si, una vez pasada la euforia inicial y evaluados los contras, compensa el obligado despliegue de vida social.

Con la llegada del calor, florecen las bodas, comuniones y todo tipo de celebraciones y reuniones. De las de siempre o, como escuché hace poco, tan innovadoras y excéntricas en su definición como el bautizo civil, que, se pongan como se pongan, no deja de ser una presentación social de la nueva criatura, ya sea con agua mineral ya, como en 'El rey león', alzándole sobre una piedra.

Asistir, por ejemplo, a una boda implica un desembolso importante. Además de la ropa –en el caso femenino con el agravante de no poder repetir– o el desplazamiento, hay que cumplir con el regalo. Teniendo en cuenta que, como en todo, el mercado cada vez inventa más extras que rápidamente son incorporados cual costumbres ancestrales –barra libre, photocall, dron–, organizarla conlleva un despliegue ante el cual el invitado, deslumbrado, no tiene más remedio que apoquinar generosamente. Los sindicatos deberían negociar un plus para esa franja de edad en que los jóvenes se ven abocados a asistir a varios enlaces por temporada. Con el sueldo de un mileurista o comes o vas a las bodas de tus mejores amigos.

Claro que, con la perspectiva del tiempo, cuando uno empieza a ser asiduo a las jubilaciones, añoras esos días en los cuales, con tacones y a lo loco, bailabas hasta el amanecer mientras intentabas pillar pareja o, al menos, el ramo de la novia. Ahora lo único que pillas es un lumbago o, como mucho, la plaza del que se jubila.

Aunque no solo de grandes celebraciones vive el hombre. Hay veces en las que ser invitado, aunque sea a una reunión casera, resulta incómodo. Por pereza, cansancio o por la íntima convicción de que el ofrecimiento esconde algún interés. Tu «yo» social y el más huraño de tus instintos pugnan entre buscar una excusa o un traje adecuado mientras sopesan las ventajas de la impuesta compañía y la paz del sofá casero.

Pero ¡Ay, si no te invitan! ¿Por qué yo no? ¿No seré lo suficientemente importante? ¿Le caeré mal? ¿Si acudo, interceptarán mi entrada, cual Ayuso a Bolaños? Nuestra tristeza por la exclusión es solo comparable a nuestro fastidio si hubiésemos sido incluidos.

Ya lo decía Oscar Wilde: «Solo hay una cosa peor que ser invitado a una fiesta: no ser invitado».