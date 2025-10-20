Ignorantes (1) - Sabios (0)
Ana Zafra
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
Saben aquel que dice que van dos y uno pregunta: «¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia?», a lo cual el interpelado responde «ni ... lo sé, ni me importa». Pues resulta que, chistes aparte, según los expertos, ambos términos han pasado a ser un reflejo de nuestra sociedad.
Vivimos en lo que alguien ha llamado 'Sociedad de la Ignorancia' (Drucker, 1969) y eso que, contrariamente a nuestros abuelos que apenas pudieron aprender a escribir, vivimos en un mundo donde podemos saberlo todo -pero todo, todo- a golpe de click desde una nube -donde quiera que esté- que contiene un universo de conocimiento. Lo mismo podemos consultar el riego de las hortensias que la atmósfera de Saturno.
Y es que tanta información mal distribuida y peor asimilada está creando una tropa de seres que, en lugar de aprovechar la oportunidad de saber, quizás por empacho, hemos perdido el interés por el conocimiento y hasta renegamos de él.
A ver si no ¿por qué hay tanto ídolo de masas ignorante o, lo que es peor, tanto «cuñado» -dícese del que expresa opiniones sin fuste ni muste- ? ¿Por qué tan poca afición por los programas de ciencia y tanto debate 'concienzudo' en torno a islas de tentaciones y demás? ¿Cómo un tal Montoya y sus cuernos ganan más fama y, por tanto, dinero que un investigador anónimo buscando una vacuna redentora? ¿Por qué en lugar de ocuparse de las aportaciones artísticas de Van Gogh los telediarios ocupan espacio con su pabellón auditivo -al parecer el único impresionismo que conocen es la impresión de que vuelva Amaya a su antiguo grupo musical-?
Pues, lógicamente, porque es más digerible -o al menos eso nos han hecho creer- el entretenimiento banal que cualquier sesuda aportación científica.
Este «adormecimiento intelectual» que propician los medios de masas se agrava, o se nutre, por el deterioro de la Educación. Cada vez se impulsan más colegios de élite -donde los ricos perpetúan su casta- en detrimento de la educación pública, menos dotada y más infravalorada. Cada vez se tiende a implantar un saber más pragmático destinado al mercantilismo y la productividad y menos al pensamiento y la reflexión. En resumen, cada vez tenemos más expertos y menos sabios.
Unido a que, más que la indiferencia del chiste, cada vez se valora más la ignorancia a la vez que se desacredita la ciencia. Nos caen bien los ignorantes, los encumbramos y convertimos en modelos a seguir.
Todo esta 'producción de la ignorancia' es la agnotología: «'estudio de actos deliberados para sembrar la confusión y el engaño'. Traducido a nuestra existencia, poco a poco, ya sean grandes empresas ya políticos en general nos están haciendo manipulables y predispuestos a comprar lo que quieran vendernos, desde un televisor a un ideario.
Y nosotros, acomodaticios, hemos pasado de la máxima 'El saber no ocupa lugar' a la mínima de asumir que 'Aquí, el más tonto hace relojes', ahora, pensar, no piensa.
