Una horita p'alante, María…

Supongo que muchos de ustedes habrán notado hoy, al levantarse, una sensación de jet lag. Ya saben, esa suerte de confusión mental por la que ... uno no tiene claro si desayunar, cenar o volverse a la cama que sufren quienes viajan de un continente a otro. Teniendo en cuenta que muchos estos días no hemos ido más allá de Almendralejo, tal sensación nos resulta un tanto desconcertante. No se preocupen, es debido a que empezamos abril mezclando la vuelta de puente/vacaciones y el cambio horario del domingo cuando, en pleno proceso de Resurrección Divina, a las dos pasaron a ser las tres, es decir, cuando el reloj nos robó una hora de sueño.

Es verdad que tuvimos ayer para irnos aclimatando, pero hoy, primer día de trabajo, amaneciendo más tarde y con una luz invitando a acostarnos después, conscientes, además, de que aún quedan tres meses para el verano, el cuerpo parece resistirse a tanto sacrifico. Cada año cambiamos el reloj dos veces con el pretexto del ahorro energético. Parece ser que, durante la Primera Guerra Mundial, alguien se dio cuenta de que levantarse a la misma hora cuando amanecía antes era una perdida de carbón y, sobre todo, de tiempo en el que ir cargándose enemigos. España hasta principios del siglo XX se regía por el sol, de manera que cada región podía tener una hora diferente. Incluso, durante la Guerra Civil, el bando republicano tenía un horario y el nacional, otro. Para los republicanos, el fin de la guerra –solo el oficial– llegó una hora antes. Fue en el año 40 cuando nuestro ínclito Generalísimo decidió unirse al horario germano, bien por economía bien por congraciarse con los teutones que tanto habían ayudado-barra-colaborado a la destrucción con hazañas tipo Guernica durante nuestra susodicha contienda. Concienzudos estudios aseguran que el horario de verano desajusta nuestro reloj interno. Algunos datos: el lunes después de adelantar el reloj hay un aumento del 24% en los ataques cardíacos y el riesgo de derrame cerebral es un 8% mayor en los dos días siguientes; el número de accidentes mortales aumenta hasta un 6% esa semana; los jueces, supuestamente imparciales, suelen dictar condenas más duras en los días posteriores al cambio; sube la «pereza cibernética» –el uso de internet con fines personales, en vez de trabajar– y nos sentimos cansados e irritables, con mayor propensión al cabreo manifiesto. Todo ello para ahorrar, aproximadamente, unos seis euros por persona y año. Para colmo, a pesar de tanto adelanto y atraso horario, el cambio climático está afectando a la rotación de la Tierra de manera que podría llegar un momento en que se produzca un desfase entre el tiempo que medimos y el natural. Imagínense no vivir sujetos a la tiranía del reloj. Dormir, comer y vivir según pida el cuerpo. Despierten. Nuestro tinglado tecnológico-social lo hace imposible. Habrá que conformarse pensando que octubre nos devolverá la hora substraída. Eso si llegamos, claro.

