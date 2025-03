La hoja roja

Cuando los antiguos librillos de papel de fumar estaban a punto de agotarse, aparecía un hoja roja. Lo aprendí, hace mucho, leyendo a Miguel Delibes ... en una novela en la que el protagonista, al jubilarse, sentía que ya iban quedando pocas hojas en el librillo de su vida. Aunque siempre la recordé, hasta ahora no había entendido realmente su significado. Ahora, cuando yo también he encontrado, en forma de instancia telemática, una hoja roja anunciando que mi vida laborar ya toca a su fin.

Jubilación, del latín «iubilar», dar gritos de alegría. O, quizás, del hebreo «yobel» que, en el Antiguo Testamento, era la celebración destinada a los hombres que, por edad, entraban en la etapa dedicada a parar sus tareas, valorar lo conseguido y disfrutarlo con júbilo.

Nombrar «jubilación» y saborear la mezcla de gozo y añoranza.

Decir, por ejemplo, que visto desde aquí, el tiempo es mucho más relativo de lo que cualquier Einstein afirmaba. Que una hora era muy larga en las mañanas de primavera, cuando al mirar por la ventana veías un recién estrenado cielo azul reclamándote mientras tú seguías detrás del cristal con el corazón gris de cansancio. Y, sin embargo, qué corto parece todo ahora. Qué suspiro, los casi cuarenta años de profesión, que me lleva a creerme aún aquella joven que entró por primera vez en un aula, nerviosa, insegura y con la ilusión brotándole por los poros.

Hablar de los momentos malos, que hubo muchos. De los días en que todo salía mal. De las piernas temblando mientras tu rostro parecía de hierro. De las lágrimas que no te permitías verter. Pero, ¡ay!, fueron tantos los buenos. Las risas cómplices, los ojos sedientos reclamando saber más y asombrados descubriendo algo nuevo, las pequeñas confesiones, el orgullo.

Describir el caleidoscopio de vidas que pasaron por mis aulas de las que aprendí más de lo que les pude enseñar. Tantas historias destiladas en un simple axioma: nada es tan importante como creemos, pero todo es tan vital como lo queramos hacer.

Enumerar cafés y viajes con compañeros, unidos por un vínculo tácito de experiencias y comprensión.

O gritar el agradecimiento por todo lo que esta bendita tarea me hizo crecer y disfrutar.

Es tanto lo vivido que al mirar hacia adelante se siente el vértigo del abismo. El miedo a no saber qué hacer con el vacío que la obligación y la rutina se encargaban de llenar.

«Creced y multiplicaos», «Ganad el pan con el sudor de la frente», ahora, cuando los hijos ya volaron y la sociedad no nos necesita, cuesta no sucumbir a la culpabilidad por ese ocio para el que nunca nos educaron.

De mi hija he recibido un regalo de jubilación. Útil, bello. Es un cuaderno donde escribir todo lo que siempre he querido hacer y aún no he hecho. Ojalá encuentre el júbilo de ir tachando propósitos. Ojalá tarde mucho en aparecer en él mi próxima hoja roja.