Galgos, podencos y viceversa

Servidora, en su ignorancia, llevaba unos días recordando, cada vez que se topaba con noticias donde aparecían nuestros ínclitos políticos, aquello de los galgos y los podencos. Ya saben, la fábula de Tomás de Iriarte en la que dos conejos a punto de ser alcanzados ... por varios perros, en lugar de correr, se dedican a discutir sobre si estos son galgos o podencos, con la consecuencia, obvia y aciaga, de terminar siendo presa de sus perseguidores.

Lo pensaba, por ejemplo, asistiendo a la discusión que, al más alto nivel político, se generó sobre las mascarillas. Mientras en la calle una mayoría sensata y asustada ya había optado por proteger a los vulnerables e imponer el sentido común, nuestros representantes andaban jugando con el léxico y pensando si calificarlas de obligatorias o solo recomendables, sin que pareciesen recordar el resultado fatal que cualquier infección provoca, por ejemplo, en hospitales o residencias de mayores.

También con la polémica de los dichosos pellets (pélets, RAE) de plástico. Mientras las costas gallegas parecían celebrar una agónica y extemporánea blanca Navidad, cubriéndose no de nieve sino de unas bolitas blancas que, sean o no contaminantes, no son, desde luego, huevas de esturión, ahí andaban sus señorías discutiendo si las limpian galgos o podencos, ignorando, y no por desconocimiento, el daño que –«outra máis»– esta basura está provocando en el sector pesquero o turístico, además del ecológico.

Sin embargo, parándome a pensar, caí en la cuenta de cuán equivocada estaba. Como digo, servidora achacaba tanta inoperancia a que, tras arduas meditaciones, intentaban hacer lo mejor. O, incluso, a una suerte de desidia que relegaba en otro la misión de cada cual. Hasta que, escuchándoles atentamente, comprendí que nuestros políticos no son esos inocentes conejillos despistados, inconscientes de lo que se les viene encima. No. Los conejos somos nosotros. Ellos son los perros.

Y no es porque los ciudadanos andemos parándonos a discutir la raza de quienes tenemos enfrente –bastante tenemos cada cual con lo nuestro–, aunque en cada campaña electoral creamos verles la casta y el pedigrí. Es porque somos los damnificados que tienen que terminar conformándose con las zanahorias que desde arriba quieran lanzarnos.

Y, por si alguna duda quedaba de que los políticos son cánidos reencarnados en humanos, el pasado día 10, cuando tenían que votar tres decretos ley presentados por el Gobierno, pudimos asistir al espectáculo de como cada cual husmeó, rastreó la pista que más le convenía, acechó a su presa, sacó los dientes y, finalmente, cual mi perro cuando pasea por el campo, hubo quien –Junts, Podemos– terminó orinando para marcar territorio.

Así que quienes hemos adoptado como mascotas a esos señores del Parlamento tendremos que acostumbrarnos a verlos enzarzarse en discusiones donde nada importa el bien común, sino un sorprendente rédito electoral; oyéndoles ladrar sin entenderles; olerse el culo sin morderse y hasta sospechando que, sin que nos demos cuenta, incluso alzan la pata y nos mean.